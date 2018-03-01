 آل الشيخ يحدد عقوبة قاسية في حال تخلف الوداد والرجاء عن المشاركة في البطولة العربية ﻿
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آل الشيخ يحدد عقوبة قاسية في حال تخلف الوداد والرجاء عن المشاركة في البطولة العربية

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 19:58 آل الشيخ يحدد عقوبة قاسية في حال تخلف الوداد والرجاء عن المشاركة في البطولة العربية | سبور
آل الشيخ يحدد عقوبة قاسية في حال تخلف الوداد والرجاء عن المشاركة في البطولة العربية
كشفت مصادر مطلعة، أن بندا من بنود الاتفاقية المشتركة بين فريقي الوداد والرجاء البيضاويين بخصوص المشاركة في البطولة العربية، يجبر أي فريق تخلف عن المشاركة على دفع 2.5 مليون دولار كعقوبة لعدم التزامه

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن بندا من بنود الاتفاقية المشتركة بين فريقي الوداد والرجاء البيضاويين بخصوص المشاركة في البطولة العربية، يجبر أي فريق تخلف عن المشاركة على دفع 2.5 مليون دولار كعقوبة لعدم التزامه مع البطولة.

وعبرت بعض الجماهير المغربية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عن مطلبها في عدم المشاركة في البطولة العربية خاصة بعد الخرجات الإعلامية الأخيرة لتركي آل الشيخ المسؤول الأول عن الرياضة في السعودية بخصوص دعمه للملف الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم كأس العالم 2026.

وتجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد رحيل طلال آل الشيخ عن المغرب بعد توقيع الاتفاقية مع فريقي الرجاء والوداد، غرد تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي " تويتر" يؤكد من خلال تغريدته إن السعودية ستصوت حسب مصلحتها.

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شوف سبور المغرب الوداد الرجاء

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