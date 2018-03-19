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رئيس جهة الشرق يتدخل لإيجاد حلول لمشاكل قطاع التصدير والاستيراد بميناء بني انصار

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 19:06 رئيس جهة الشرق يتدخل لإيجاد حلول لمشاكل قطاع التصدير والاستيراد بميناء بني انصار | بوليتيك
رئيس جهة الشرق يتدخل لإيجاد حلول لمشاكل قطاع التصدير والاستيراد بميناء بني انصار
عقد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق لقاء مع نبيل لخضر المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة بحضور وفد يمثل جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب خصص لتباحث المشاكل التي تعترض المستثمرين بجهة

شوف تيفي

عقد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق لقاء مع نبيل لخضر المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة بحضور وفد يمثل جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب خصص لتباحث المشاكل التي تعترض المستثمرين بجهة الشرق بسبب المساطر الجمركية وكذا المعيقات والإكراهات التي تواجه قطاع التصدير والاستيراد، وهو لقاء يدخل ضمن المجهودات المبذولة من قبل مجلس جهة الشرق لتشجيع الاستثمار.

وبهذا الخصوص أبدى نبيل لخضر لرئيس جهة الشرق والوفد المرافق له بعد استعراض جميع الإكراهات التي يعاني منها قطاع التصدير والاستيراد على مستوى ميناء بني انصار بإقليم الناظور تفهمه للمشاكل المطروحة متعهدا باتخاد تدابير آنية لتجاوزها، عبر تبسيط المساطر وتسريع وتيرتها ومعالجة جميع الملفات على الصعيد الإقليمي، معبرا في ذات الوقت عن رغبته الأكيدة في بلورة رؤية واستراتيجية جديدة لأجل النهوض بالقطاع.

وتفعيلا لخلاصات ونتائج هذا اللقاء تم عقد اجتماع يوم الخميس 15 مارس بإدارة الوكالة الوطنية للموانئ حضره مجموعة من المسؤولين تمحور حول الامكانيات اللوجستيكية والخدماتية التي يتمتع بها ميناء بني انصار في كل من الميناء التجاري وميناء المسافرين.

كما وقف المستثمرون خلال الزيارة الميدانية للميناء على أحدث الآليات والمعدات المهمة التي باستطاعتها تلبية احتياجات المصدرين والمستوردين في استقطاب جميع أنواع الحاويات والشاحنات، مما سيعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية وسيساهم في ضمان جودة المنتجات المصدرة.

وبهذا الصدد عبرت جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب لرئيس مجلس جهة الشرق عن امتنانها الكبير جراء كل المجهودات التي يبذلها لأجل النهوض بقطاع التصدير والاستيراد بالمنطقة الشرقية.

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المغرب شوف تيفي رئيس جهة الشرق ميناء بني انصار

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