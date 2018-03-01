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عاجل..هذا ما قاله القاضي للزفزافي ورفاقه بعدما قرروا الدخول في إضراب عن الطعام وعضو في جمعية حقوقية يكشف عن معطى جديد

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 19:23 عاجل..هذا ما قاله القاضي للزفزافي ورفاقه بعدما قرروا الدخول في إضراب عن الطعام وعضو في جمعية حقوقية يكشف عن معطى جديد | بوليتيك
عاجل..هذا ما قاله القاضي للزفزافي ورفاقه بعدما قرروا الدخول في إضراب عن الطعام وعضو في جمعية حقوقية يكشف عن معطى جديد
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، وقبل رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه قبل قليل من يومه الإثنين، طالب المعتقلين بتوقيف إضرابهم عن الطعام،

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، وقبل رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه قبل قليل من يومه الإثنين، طالب المعتقلين بتوقيف إضرابهم عن الطعام، قائلا: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

 وأكد الموفد أن محمد المجاوي قيادي النهج الديمقراطي العضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبمناسبة أشغال الجلسة، قال إن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاول الحوار مع نشطاء حراك الريف، وخاصة ناصر الزفزافي، وقد لعب دور الوسيط بينهما، حيث كان الاقتراح عقد لقاء عمومي يتم توثيقه بالفيديو وهو المقترح الذي رفضه الزفزافي.

جدير بالذكر أن بداية أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، كانت جد مثيرة، حيث تم عرض مجموعة من الصور والتدوينات الخاصة بالمعتقل "أشرف اليخلوفي".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي محمد المجاوي قيادي النهج الديمقراطي

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