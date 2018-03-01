 عاجل..صور جد صادمة في محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل كتب في حسابه بالفيسبوك تدوينة جد خطيرة ستصدم الجميع ﻿
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عاجل..صور جد صادمة في محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل كتب في حسابه بالفيسبوك تدوينة جد خطيرة ستصدم الجميع

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 19:21 عاجل..صور جد صادمة في محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل كتب في حسابه بالفيسبوك تدوينة جد خطيرة ستصدم الجميع | بوليتيك
عاجل..صور جد صادمة في محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل كتب في حسابه بالفيسبوك تدوينة جد خطيرة ستصدم الجميع
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي عرض قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، مجموعة من الصور الصادمة والتي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي عرض قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، مجموعة من الصور الصادمة والتي فاجأت جميع الحاضرين داخل القاعة رقم 7.

وأوضح الموفد بأن القاضي علي الطرشي، عرض بشكل علني على المعتقل "أشرف اليخلوفي" والذي كشف في بداية الجلسة عن ظروف اعتقاله، صورة تم العثور عليها بهاتفه النقال، كُتب عليها "الله الوطن الريف"، إلا أنه تبرأ منها وبرر تواجدها بهاتفه على أنه توصل بها عبر تطبيق "واتساب" بشكل تلقائي ولا علاقة له بها.

وأضاف الموفد أن القاضي علي الطرشي واصل مواجهة المعتقل "أشرف اليخلوفي" بصور لتدوينات نشرها على حسابه بالفيسبوك من بينها تدوينة، كتب فيها: "لا إله إلا الله الزفزافي رسول الله"، بالإضافة إلى صورة لواجهة حسابه "البروفايل"، كتب عليها: "هل أنتم حكومة أم عصابة".


وأكد الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة وبعد مواجهة المعتقل بهذه التدوينات والصور الصادمة، لم يوجه له أي سؤال، بينما تكفل كاتب الضبط بتسجيل جميع النقاط الخاصة بالاستماع لـ "أشرف اليخلوفي".

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المغرب شوف تيفي علي الطرشي المعتقل أشرف اليخلوفي الجلسة

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