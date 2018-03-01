عاجل..المعتقلون على خلفية أحداث الحسيمة يدخلون في إضراب عن الطعام..وهذا ما التمسه النقيب الجامعي بخصوص الزفزافي ﻿

تقدم النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أطوار الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بملتمس للقاضي علي الطرشي، بوضع حد للسجن الانفرادي

"شوف تيفي"

تقدم النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أطوار الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بملتمس للقاضي علي الطرشي، بوضع حد للسجن الانفرادي لناصر الزفزافي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن الجامعي، تقدم برسالة إلى القاضي والنيابة العامة، كشف من خلالها أن المعتقلين، قرروا الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك بسبب الممارسات التي يتعرضون لها بسجن عين السبع 1 "عكاشة".

وأبرز الموفد أن الجامعي، التمس من القاضي وضع حد للسجن الانفرادي لناصر الزفزافي، قائلا: "الحالة الانفرادية منذ اعتقال الزفزافي بسجن عكاشة لا أساس لها من الناحية القانونية ونطالب بوضع حد لها".

وأكد موفد "شوف تيفي" أن الجامعي سلم الرسالة إلى القاضي علي الطرشي والذي أكد بدوره قيامه بتسليمها إلى الوكيل العام لكي يطلع عليها ويقوم بواجبه، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة، قائلا: " أثمن طريقة الحوار واستباق ما نخشاه جميعا فالإضراب عن الطعام اختيار شخصي وحق من الحقوق..ولكنه يشكل خطرا على صحتهم فإشعارنا بفكرة خطوة الإضراب عن الطعام خطوة إيجابية وقد حللت بالسجن اليوم وسنتدارس مع مدير السجن هذه الرسالة يوم الأربعاء المقبل".

ومباشرة بعد تعقيب ممثل النيابة العامة، يضيف الموفد تدخل الراشدي محامي الطرف المدني، والتمس هو الأخر من المعتقلين وضع حد للإضراب عن الطعام، ووضع حد للسجن الانفرادي للزفزافي.