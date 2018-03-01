 هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ﻿
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هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 18:42 هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب | اقتصاد
هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب
أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب منصة إلكترونية تحت عنوان ''سي جي أوه إيم بيزنيس.ما'' رغبة منه في فسح المجال للمزيد من فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء.

"شوف تيفي"

 أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب منصة إلكترونية تحت عنوان "سي جي أوه إيم بيزنيس.ما" رغبة منه في فسح المجال للمزيد من فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء.

ويتعلق الأمر ،حسب بلاغ للاتحاد، بشبكة اجتماعية تمكن الشركات من تسليط الضوء على أنشطتها وإبراز منتجاتها وخدماتها بشكل أكبر وكذا نشر أحداثها وبلاغاتها الصحفية فضلا عن العمل على إمكانية تقاسم وتحديد مختلف فرص الأعمال المتاحة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال هذه الأداة التفاعلية، يمكن للشركات التواصل فيما بينها وبلوغ محتويات شبكة الأعمال التي يضعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم.

و يساهم هذا المنبر الجديد، المفتوح في وجه الشركات الأعضاء بالمجان، في تعزيز سلسلة من " الخدمات الواسعة النطاق" بما فيها جانب الوساطة والوساطة الاجتماعية وكذا المواكبة عند الأداء الضريبي فضلا عن رصده لمختلف الندوات واللقاءات الموضوعاتية المرتقبة وكذا تحديد المواعيد المتعلقة بتأشيرة السفر في ظرف 48 ساعة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مقاولات منصة الأعمال

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