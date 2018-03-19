بالصورة.. سابقة لمتولي هذا ما قاله عن نهضة بركان ﻿

في سابقة لمحسن متولي النجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق الريان القطري، هنأ فريق نهضة بركان على تحقيق التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة

" شوف سبور"

في سابقة لمحسن متولي النجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق الريان القطري، هنأ فريق نهضة بركان على تحقيق التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الوقت الذي كان يتحفظ في الحديث عن الفرق الوطنية ما عدا فريقه السابق.

ونشر متولي عبر حسابه الرسمي في فيسبوك صورة له رفقة ابنته الصغيرة مع تدوينة " مبروك للشعب الرجاوي التأهل ومنساوش نهضة بركان والبطولة رجاوية إن شاء الله قلبي ديما معاكم شعب الخضراء " تزامنا مع الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب تصريحاته المثيرة تجاه المدرب هيرفي رونار.

ومعلوم أن رونار قرر عدم متابعة متولي والتركيز على معسكره التدريبي استعدادا لكأس العالم 2018.