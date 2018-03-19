سكوب بالوثائق: هذه حقيقة شراء الوداد لمركب ويلناس ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على وثائق تُفند تصريحات رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم سعيد الناصري بخصوص شراء النادي لمركب ويلناس.

شـــوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على وثائق تُفند تصريحات رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم سعيد الناصري بخصوص شراء النادي لمركب ويلناس.

وجاء في شهادة الملكية التي حصلت عليها "شوف تيفي" أن الملك المسمى "الرابعات" ذي الرسم العقاري عدد 63\12179 المبني بها مركب ويلناس أنها لا تزال لحدود اليوم في ملكية المسمى "ع م"، مما يكذب صحة التصريحات السابقة التي كان قد أكد فيها رئيس الوداد أن مركب "ويلناس" أصبح في ملكية النادي.

وسننشر في مقال آخر وثائق تتبث أن الأرض لا زالت بها ثلاث مطالب للتحفيظ مما يستحيل معه قانونيا بيع المركب.