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عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: البرد بزاف ورياح قوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس بهذه المناطق

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 17:37 عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: البرد بزاف ورياح قوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس بهذه المناطق | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: البرد بزاف ورياح قوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن يكون الجو باردا مع هبوب رياح قوية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن يكون الجو باردا مع هبوب رياح قوية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنه يتوقع أن تهب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 65 و95 كلم في الساعة، غدا الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل بكل من أقاليم بولمان، وميدلت، وتازة، والدريوش، والناظور، والحسيمة، وكرسيف، وبركان، وتاوريرت، ووجدة، وجرادة، وفكيك، وإفران، وورزازات، وتنغير، وكلميم، والصويرة، والرشيدية، وزاكورة، وطانطان، والعيون، وطرفاية، والسمارة، وآسا الزاك، وبوجدور، ووادي الذهب، ومرتفعات تزنيت، وسيدي إفني وأزيلال.

كما يرتقب -حسب ذات المصدر- تسجيل انخفاض في درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين ناقص 08 وناقص 01 درجة، يومي الأربعاء والخميس، بكل من إفران، والحاجب، وصفرو، وبولمان، وميدلت، وخنيفرة، وبني ملال، وأزيلال، وشيشاوة، والحوز، وتازة، ومرتفعات تنغير، والرشيدية، وورزازات وتارودانت.

ويرتقب، أيضا، أن يعم الطقس البارد أقاليم فكيك، وجرادة، وتارودانت، وبركان، والدريوش، وكرسيف، وتاونات، وفاس، ومكناس، ومولاي يعقوب، وشفشاون، والخميسات، وخريبكة، ومرتفعات الحسيمة، وتطوان، والعرائش، ووزان، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 00 و03 درجات.

وأبرزت المديرية أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة سيكون محسوسا ابتداء من مساء يوم غد الثلاثاء ليستمر بكيفية أقل إلى غاية يوم الجمعة، مضيفة أنه يرتقب ابتداء من زوال يوم غد الثلاثاء تسجيل تساقطات ثلجية أحيانا معتدلة بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير، والريف، والهضاب العليا الشرقية التي يفوق علوها 1200 متر.

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المغرب شوف تيفي نشرة خاصة الأطلسين العرائش شفشاون

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