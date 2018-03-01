عاجــــل.. هذا ما تقرر في حق المتابعين على خلفية أحداث جرادة ﻿

قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة ،اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى 26 مارس الجاري .

شوف تيفي: و م ع

قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة ،اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى 26 مارس الجاري .

وتم اتخاذ قرار تأجيل النظر في القضية ،التي يتابع في إطارها سبعة أشخاص، لتمكين دفاع المتهمين من إعداد دفاعه.

ويتابع الأظناء ،على الخصوص، من أجل إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم ، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد.

كما يتابع الأظناء بتخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة ، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد .