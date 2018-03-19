حصريا وبالصور... الأشغال مستمرة في أكاديمية الرجاء الرياضي ﻿

مازلت أشغال بناء أكاديمية الرجاء الرياضي، في منطقة بوسكورة في الدار البيضاء، مستمرة حتى الآن ، بعدما كانت إدارة الفريق الأخضر، قد أكدت سابقا، أن الأكاديمية سترى النور بنهاية شهر مارس الحالي.

"شوف سبور"

مازلت أشغال بناء أكاديمية الرجاء الرياضي، في منطقة بوسكورة في الدار البيضاء، مستمرة حتى الآن ، بعدما كانت إدارة الفريق الأخضر، قد أكدت سابقا، أن الأكاديمية سترى النور بنهاية شهر مارس الحالي.

و توصلت "شوف سبور"، بصور حصرية لأكاديمية الفريق الأخضر ، توضح أن الاشغال بلغت نسبة إنجازها 90 في المائة.

وتتوفر أكاديمية الرجاء الرياضي ، على 4 ملاعب كبرى بمواصفات عالية، من بينها ملعب بمدرجات مغطاة، إضافة إلى أربعة ملاعب لكرة القدم المصغرة، ومركز للتدريب، ومطعم، ومرافق إدارية، وفندق، وكذا مصحة ..

ويذكر أن الأكاديمية تبنى فوق الأرض التي حصل عليها فريق الرجاء هبة من الملك محمد السادس، بعد تألق النسور في كأس العالم للأندية واحتلالهم المركز الثاني خلف فريق بايرن ميونخ.