 بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر ﻿
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بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 17:12 بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر | ثقافة و فنون
بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر
بعد القبض عليها بتهمة ارتكاب « جرائم التحريض والإشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار بالبشر»، مع رئيس تحرير برنامجها وفريق الإعداد،

شوف تيفي

 بعد القبض عليها بتهمة ارتكاب « جرائم التحريض والإشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار بالبشر»، مع رئيس تحرير برنامجها وفريق الإعداد، تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة.

 وحسب وسائل إعلام عربية، فإن ريهام سعيد ستُمثل أمام المحكمة بعد استدعائها من سجن القناطر، حيث من المنتظر أن تطلب هيئة الدفاع من القاضي إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

هذا وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية وبقية المتهمين، للجرائم المنسوبة إليهم، عبر تحريضهم له على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والإتجار فى البشر.

 

‫شوف تيفي

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دولي شوف تيفي ريهام سعيد محاكمة سجن القناطر

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