أدومة كيفقص الناس اللي ما عجباتهمش أغنية حاتم إدار ... شوفو شنو قال ﻿

بعد الجدل الواسع الذي أسفر عنه فيديو كليب أغنية « بنات الدنيا » للمغني حاتم إدار، نشر المثلي الشهير أدم والمعروف بأدومة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة يفتخر من خلالها

شوف تيفي

بعد الجدل الواسع الذي أسفر عنه فيديو كليب أغنية « بنات الدنيا » للمغني حاتم إدار، نشر المثلي الشهير أدم والمعروف بأدومة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة يفتخر من خلالها بعمله رفقة إدار.

وجاءت في تدوينة أدومة « رقم 2 على اليوتيوب لمدة أسبوع و 4 مليون مشاهد مبروك النجاح للمطرب نجم السوبر ستار حاتم إدار و بصحتي 10 ملايين و شي ناس يتقلاو فسم طرطقووو اح اح ».

وفور نشره لتدوينته، اعتبر البعض أن أدومة يستفز من خلالها كل من لم يُعجب بالأغنية، مستعرضا القيمة المالية التي تلقاها مقابل مشاركته في الفيديو كليب رفقة نيبا.