ميسي يكشف عن حلمه قبل اعتزاله كرة القدم ﻿

كشف نجم برشلونة الإسباني و قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، عن حلمه الذي يريد تحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

"شوف سبور"

كشف نجم برشلونة الإسباني و قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، عن حلمه الذي يريد تحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

وأكد ميسي في مقابلة مع برنامج (لا كورنيسا) على قناة (أمريكا تي في) الأرجنتينية، أنه يرغب بالفوز بمونديال 2018 بروسيا، ورفع كأس البطولة بعد الألم الذي شعر به عقب خسارته أمام ألمانيا في نهائي 2014.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني ، "ما تخيلته دائما هو التواجد بهذا النهائي والفوز به ورفع الكأس، إنه حلم دائم، ويصبح أكثر قوة في كل مرة يحين فيها موعد انطلاق المونديال، ولهذا كان البكاء في 2014 مؤلما لأننا كنا نعرف مدى صعوبة الفوز بالمونديال، وكنا قريبين جدا".

ويذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتواجد في المجموعة الرابعة ، إلى جانب كل من أيسلندا و كرواتيا ونيجيريا، في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، التي ستجرى الصيف المقبل.