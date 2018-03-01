فيسبوكيون يطالبون مسؤولي الرجاء و الوداد بمقاطعة البطولة العربية للأندية ﻿

طلب عدد من الجماهير المغربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، من مسؤولي فريقي الرجاء والوداد الرياضيين، بمقاطعة البطولة العربية للأندية، التي سيشارك فيها الفريقان الصيف المقبل، وذلك على

"شوف سبور"

طلب عدد من الجماهير المغربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من مسؤولي فريقي الرجاء والوداد الرياضيين، بمقاطعة البطولة العربية للأندية، التي سيشارك فيها الفريقان الصيف المقبل، وذلك على خلفية التغريدتين التي نشرها المسؤول الأول عن الكرة السعودية تركي آل الشيخ ، حول ملف ترشح المغرب لمونديال 2026.

وكان سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي و سعيد حسبان رئيس الرجاء الرياضي، قد وقعوا اتفاقية مشاركة الفريق الأحمر و الفريق الأخضر في البطولة العربية للأندية، ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم، طلال الشيخ مستشار رئيس الاتحاد العربي للعبة.

ويذكر أن تركي آل الشيخ كان قد كتب في تغريدته على حسابه بتويتر : ''هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع ''الدويلة'' تنفعك...! رسالة من الخليج ل المحيط''.