الرجاء الرياضي يطالب الجامعة بتأجيل مبارياته لهذا السبب ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إدارة فريق الرجاء الرياضي، راسلوا لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراته ضد كل من أولمبيك آسفي برسم الدورة 21 و ضد شباب

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن إدارة فريق الرجاء الرياضي، راسلوا لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراته ضد كل من أولمبيك آسفي برسم الدورة 21 و ضد شباب أطلس خنيفرة برسم الدورة 22 من البطولة الاحترافية، بسبب استدعاء ثلاثة لاعبين من الفريق الأخضر إلى منتخبات بلادهم.

وسيغيب عن الفريق الأخضر كل من بدر بانون الذي سيشارك رفقة المنتخب المغربي ضد صربيا و أوزبكستان ، وليما مابيدي رفقة المنتخب الكونغولي ، ومومي هيلير، رفقة منتخب إفريقيا الوسطى، وهو ما دفع مسؤولي الرجاء إلى طلب تأجيل مباراتيه ، خصوصا و أن قانون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يسمح له بذلك.