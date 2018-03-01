عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ ''عنيبة'' ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بحي مولاي رشيد بالبيضاء، اضطرت قبل قليل من يومه الإثنين، إلى استخدام السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة على شخص خطير ملقب بـ ''عنيبة''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بحي مولاي رشيد بالبيضاء، اضطرت قبل قليل من يومه الإثنين، إلى استخدام السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة على شخص خطير ملقب بـ ''عنيبة''.

وأوضح المصدر ذاته أن رجال الشرطة، اضطروا إلى إطلاق الرصاص على ''عنيبة'' الذي يعتبر من أخطر المبحوث عنهم في حي مولاي رشيد لتورطه في الاتجار بالمخدرات والسرقة، بسبب مقاومته بواسطة السلاح الأبيض.

وأكد ذات المصدر أن ''عنيبة'' والذي أصيب على مستوى القدم، فر إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تقوم في هذه اللحظات بحملة تمشيطية لإيقافه.