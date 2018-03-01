 نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ عنيبة ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ ''عنيبة'' ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي | بوليتيك

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية | بوليتيك

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة

تغييرات جديدة بالشركة العامة | اقتصاد

تغييرات جديدة بالشركة العامة

بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها | بوليتيك

بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها

اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء | مجتمع

اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 16:33 نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي | بوليتيك
نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي
في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابق أنه شارك فعلا في لجنة مراقبة

شوف تيفي

في تصريح لـ "شوف تيفي" أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابق أنه شارك فعلا في لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، وأن أمور المراقبة تمت على أحسن ما يرام، حيث تتبع العملية انطلاقا من مكاتب التصويت، وذلك بعد انقسام لجان المراقبة إلى مجموعات متعددة هنالك من ظل في موسكو وهنالك من اتجه صوب مدن أخرى.

وأضاف قائلا: "أنا شخصيا تابعت العملية في موسكو، حيث زرت مكاتب تصويت عديدة مع مراقبين من دول أخرى، وما لاحظناه هو أن الأمور مرت بشكل عادي".

كما أشار بن عبد الله أنه وصل إلى أرض الوطن اليوم الإثنين قادما من روسيا بعد انتهاء عملية التصويت، حيث أعلن فرز النتائج عن فوز فلاديمير بوتين بالرئاسة للمرة الرابعة على التوالي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب موسكو تنظيم نبيل بن عبد الله

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية | بوليتيك

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية

بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها | بوليتيك

بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها

هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر لحلو المغربية | بوليتيك

هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر لحلو المغربية

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان | بوليتيك

العثماني يعترف بعرقلة الحكومة ويـدعو إلى الاطمئنان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري وبالفيديو..أول تصريح للفتاة الروسية الجميلة اللي رجعات شيخة فالمغرب و كتشطح مع الطبيب مول البندير..شوفو أشنو قالت | بــووز
منذ 1 دقيقة

حصــري وبالفيديو..أول تصريح للفتاة الروسية الجميلة اللي رجعات شيخة فالمغرب و كتشطح مع الطبيب مول البندير..شوفو أشنو قالت

في أول خروج إعلامي..الفائز في برنامج ستانداب يتحدث عن طرده من العمل بعد مشاركته في البرنامج..مدفعتش ليهم شهادة طبية وهاشنو وقع | بــووز

في أول خروج إعلامي..الفائز في برنامج ستانداب يتحدث عن طرده من العمل بعد مشاركته في البرنامج..مدفعتش ليهم شهادة طبية وهاشنو وقع

الفائز في برنامج ستانداب يُفــسر..ها علاش غادي نقسم 20 مليون اللي ربحت مع المشاركين اللي كانوا معايا | بــووز

الفائز في برنامج ستانداب يُفــسر..ها علاش غادي نقسم 20 مليون اللي ربحت مع المشاركين اللي كانوا معايا

غريب بالفيديو | كايعبر الطونسيو للناس فالقيسارية ب5 دراهم فكازا | خارج البلاطو

غريب بالفيديو | كايعبر ''الطونسيو'' للناس فالقيسارية ب5 دراهم فكازا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ عنيبة ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ ''عنيبة'' ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي | بوليتيك

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية | بوليتيك

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.