نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي ﻿

في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابق أنه شارك فعلا في لجنة مراقبة

شوف تيفي

في تصريح لـ "شوف تيفي" أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابق أنه شارك فعلا في لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، وأن أمور المراقبة تمت على أحسن ما يرام، حيث تتبع العملية انطلاقا من مكاتب التصويت، وذلك بعد انقسام لجان المراقبة إلى مجموعات متعددة هنالك من ظل في موسكو وهنالك من اتجه صوب مدن أخرى.

وأضاف قائلا: "أنا شخصيا تابعت العملية في موسكو، حيث زرت مكاتب تصويت عديدة مع مراقبين من دول أخرى، وما لاحظناه هو أن الأمور مرت بشكل عادي".

كما أشار بن عبد الله أنه وصل إلى أرض الوطن اليوم الإثنين قادما من روسيا بعد انتهاء عملية التصويت، حيث أعلن فرز النتائج عن فوز فلاديمير بوتين بالرئاسة للمرة الرابعة على التوالي.