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بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 16:29 بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية | بوليتيك
بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية
تم صبيحة اليوم الاثنين 19 مارس 2018 إعطاء الانطلاقة لبرنامج التكوين في مجال تدبير الطوارئ بالمركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت، وذلك في إطار

شوف تيفي:

تم صبيحة اليوم الاثنين 19 مارس 2018 إعطاء الانطلاقة لبرنامج التكوين في مجال تدبير الطوارئ بالمركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت، وذلك في إطار التعاون القائم مع المكتب الدولي لمحاربة الممنوعات والتعاون الأمني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبهذه المناسبة وزعت على الموظفين المستفيدين في إطار التكوين المستمر، مجموعة من المعدات الخاصة بالتكوين وهي عبارة عن بدلات للتدخل ودروع واقية وكذلك خودات، وقد حضر حفل التوزيع كل من الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذلك مدير المكتب الدولي لمحاربة الممنوعات والتعاون الأمني بالرباط.

وسيستفيد من التكوين 80 موظفا تابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار التكوين المستمر الذي توفره المندوبية المذكورة لموظفيها بتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين والذي سيمتد طيلة الأسبوعين.

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة لإدارة السجون... صور

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