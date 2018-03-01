تغييرات جديدة بالشركة العامة ﻿

عيّن مجلس المراقبة للمجموعة البنكية للشركة العامة، أحمد اليعقوبي رئيسا للمجلس الإداري وذلك خلال المجلس الذي انعقد يوم الجمعة 16 مارس الجاري، ليستهل مهامه ابتداء من فاتح أبريل.

شوف تيفي

عيّن مجلس المراقبة للمجموعة البنكية للشركة العامة، أحمد اليعقوبي رئيسا للمجلس الإداري وذلك خلال المجلس الذي انعقد يوم الجمعة 16 مارس الجاري، ليستهل مهامه ابتداء من فاتح أبريل.

ومن جهته، تم اقتراح اسم خالد الشامي، الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، لتقلد مسؤلية رئيس مجلس المراقبة خلفا لـ "جون لوك بارير"، الذي يبقى متصرفا بالبنك، بعد أزيد من 25 سنة من العمل بالشركة العامة بفرنسا والمغرب.

هذا وبتعيينه في هذا المنصب، سيعمل الشامي بتنسيق مع مجلس الإدارة على تحديد الاتجاهات الرئيسية للبنك وتنسيق أنشطته مع الفروع، كما سيمثل البنك لدى الإدارات والسلطات الإشرافية والمنظمات المهنية، مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة البنك لدى أهم الزبناء ورجال الأعمال المغاربة والإشراف كذلك على مؤسسة الشركة العامة.