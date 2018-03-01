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بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 15:54 بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها | بوليتيك
بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها
علمت ''شوف تيفي'' أن النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية ''ليلى احكيم'' تعرضت زوال أمس الأحد لحادث عند مدخل الطريق السيار لمدينة تاوريرت.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية "ليلى احكيم" تعرضت زوال أمس الأحد لحادث عند مدخل الطريق السيار لمدينة تاوريرت.
وبهذا الخصوص كشفت البرلمانية "ليلى احكيم" في اتصال هاتفي مع قناة "شوف تيفي" أنها تعرضت لحادث أثناء مغادرتها للناظور في اتجاه الرباط لحضور أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، واستبعدت أحكيم في نفس التصريح، أن يكون الحادث مدبراً من طرف جهة ما.

كما أكدت البرلمانية في نفس الاتصال أن الحادثة التي تعرضت لها والتي عرضت حياتها للخطر كان وراءها ثلاثة أشخاص غير معروفين مشيرة أنه في حوالي الساعة الثانية والنصف من زوال أمس الأحد، وبعد دخولها محطة الأداء الخاصة بالطريق السيار لتاوريرت قادمة من الناظور، تفاجأت بقضبان من الحديد وضعها أشخاص مجهولون في الطريق، مما أدى إلى انفجار إطار السيارة التي كانت تقودها، إلا أنها واصلت السياقة مخافة الوقوع في أيدي عصابة خطيرة، مضيفة بأنه بالرغم من نوبة الهلع التي اجتاحتها إلا أنها قررت الاستمرار في قيادة سيارتها لأزيد من 10 كيلومترات للوصول لإحدى باحات الاستراحة، لتتمكن من ربط الاتصال بمصالح الدرك الملكي التي حضرت على وجه السرعة لتمشيط مكان الحادث.

وأضافت أحكيم أنها واصلت رحلتها إلى الرباط بسيارة زوجها لتتمكن من الحضور لاجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المتعلق بالبث والتصويت على مشروع قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

و للإشارة فإن البرلمانية تتمتع بصحة جيدة وتؤكد عدم تعرضها للأذى باستثناء الخوف الذي أصابها أثناء الحادث.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تفاصيل برلمانية الشعبية الطريق السيار ليلى احكيم

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