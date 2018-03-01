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اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 15:14 اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء | مجتمع
اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء
تم انتخاب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن لجنة القيادة بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمباني والبناء ضمن فئة ''البلد''، والتي انعقدت يومي 19 و 20 فبراير المنصرم بدبي

"شوف تيفي"

تم انتخاب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن لجنة القيادة بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمباني والبناء ضمن فئة "البلد"، والتي انعقدت يومي 19 و 20 فبراير المنصرم بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بلاغ للوزارة ، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء، يومه الاثنين، بأنها شاركت كعضو في التحالف العالمي للمباني والبناء ، في الجمعية العامة الأولى لهذا التحالف والتي عرفت تقديم الأنشطة الرئيسية للتحالف خلال سنتي 2016 و 2017 ، وخطة عمله وميزانيته لسنتي 2018 و 2019 وبرنامج مختلف مجموعات العمل لسنة 2018 ، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تعبئة موارده .

وأضاف المصدر ذاته ، أن الجمعية العامة عرفت انتخاب لجنة قيادة التحالف التي ستقوم بمهامها لمدة سنتين . وتتكون هذه اللجنة من 16 عضوا ، من بينهم خمسة أعضاء يمثلون خمسة بلدان ، بالإضافة إلى أمانة التحالف التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وعلى هامش هذه الجمعية ، تم تنظيم جلستين حول موضوع البناء المستدام في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق ، شاركت الوزارة في الجلسة الثانية التي تناولت موضوع "نحو قطاع سكن بصفر كربون ، وبنجاعة طاقية عالية ".

وتعتبر الوزارة أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف العالمي للمباني والبناء ، وهو تحالف عالمي تم إطلاقه في دجنبر 2015 خلال قمة المناخ بهدف تعزيز قطاع بناء منخفض الكربون ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع البناء على المستوى العالمي.

 

‫شوف تيفي

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