اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء ﻿

تم انتخاب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن لجنة القيادة بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمباني والبناء ضمن فئة "البلد"، والتي انعقدت يومي 19 و 20 فبراير المنصرم بدبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأفاد بلاغ للوزارة ، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء، يومه الاثنين، بأنها شاركت كعضو في التحالف العالمي للمباني والبناء ، في الجمعية العامة الأولى لهذا التحالف والتي عرفت تقديم الأنشطة الرئيسية للتحالف خلال سنتي 2016 و 2017 ، وخطة عمله وميزانيته لسنتي 2018 و 2019 وبرنامج مختلف مجموعات العمل لسنة 2018 ، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تعبئة موارده .
وأضاف المصدر ذاته ، أن الجمعية العامة عرفت انتخاب لجنة قيادة التحالف التي ستقوم بمهامها لمدة سنتين . وتتكون هذه اللجنة من 16 عضوا ، من بينهم خمسة أعضاء يمثلون خمسة بلدان ، بالإضافة إلى أمانة التحالف التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وعلى هامش هذه الجمعية ، تم تنظيم جلستين حول موضوع البناء المستدام في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق ، شاركت الوزارة في الجلسة الثانية التي تناولت موضوع "نحو قطاع سكن بصفر كربون ، وبنجاعة طاقية عالية ".
وتعتبر الوزارة أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف العالمي للمباني والبناء ، وهو تحالف عالمي تم إطلاقه في دجنبر 2015 خلال قمة المناخ بهدف تعزيز قطاع بناء منخفض الكربون ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع البناء على المستوى العالمي.