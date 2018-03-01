هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر ﻿

بعد القبض عليها بتهمة بتهمة ارتكاب « جرائم التحريض والإشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإتجار بالبشر»، مع رئيس تحرير برنامجها وفريق

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بعد القبض عليها بتهمة بتهمة ارتكاب « جرائم التحريض والإشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإتجار بالبشر»، مع رئيس تحرير برنامجها وفريق الإعداد، قررت محكمة جنايات الجيزة صباح يومه الإثنين تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه.

هذا وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية وبقية المتهمين، للجرائم المنسوبة إليهم، عبر تحريضهم له على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.