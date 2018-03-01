 هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ عنيبة ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ ''عنيبة'' ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي | بوليتيك

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية | بوليتيك

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة

تغييرات جديدة بالشركة العامة | اقتصاد

تغييرات جديدة بالشركة العامة

بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها | بوليتيك

بعد العنصــر..برلمانية تعرضت لحادث خطير في الطريق السيار بين وجدة و الرباط وهاشنو وقع ليها

اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء | مجتمع

اختيار وزارة إعداد التراب الوطني ضمن لجنة القيادة بالتحالف العالمي للمباني والبناء

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 15:05 هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي
هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر
بعد القبض عليها بتهمة بتهمة ارتكاب « جرائم التحريض والإشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإتجار بالبشر»، مع رئيس تحرير برنامجها وفريق

شوف تيفي 

 

بعد القبض عليها بتهمة بتهمة ارتكاب « جرائم التحريض والإشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإتجار بالبشر»، مع رئيس تحرير برنامجها وفريق الإعداد، قررت محكمة جنايات الجيزة صباح يومه الإثنين تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه. 

هذا وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية وبقية المتهمين، للجرائم المنسوبة إليهم، عبر تحريضهم له على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

دولي شوف تيفي ريهام سعيد محاكمة سجن القناطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت'' ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة | دولي

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة

تخوف كبير من تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية | دولي

تخوف كبير من تطوير ''بيونغ يانغ'' لأسلحة نووية وصواريخ باليستية

بالفيديو.. شوفو طوموبيلا بتقنية ثلاثية الأبعاد اللي صنعوها في 3 أيام كيفاش دايرا | دولي

بالفيديو.. شوفو طوموبيلا بتقنية ثلاثية الأبعاد اللي صنعوها في 3 أيام كيفاش دايرا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري وبالفيديو..أول تصريح للفتاة الروسية الجميلة اللي رجعات شيخة فالمغرب و كتشطح مع الطبيب مول البندير..شوفو أشنو قالت | بــووز
منذ 1 دقيقة

حصــري وبالفيديو..أول تصريح للفتاة الروسية الجميلة اللي رجعات شيخة فالمغرب و كتشطح مع الطبيب مول البندير..شوفو أشنو قالت

في أول خروج إعلامي..الفائز في برنامج ستانداب يتحدث عن طرده من العمل بعد مشاركته في البرنامج..مدفعتش ليهم شهادة طبية وهاشنو وقع | بــووز

في أول خروج إعلامي..الفائز في برنامج ستانداب يتحدث عن طرده من العمل بعد مشاركته في البرنامج..مدفعتش ليهم شهادة طبية وهاشنو وقع

الفائز في برنامج ستانداب يُفــسر..ها علاش غادي نقسم 20 مليون اللي ربحت مع المشاركين اللي كانوا معايا | بــووز

الفائز في برنامج ستانداب يُفــسر..ها علاش غادي نقسم 20 مليون اللي ربحت مع المشاركين اللي كانوا معايا

غريب بالفيديو | كايعبر الطونسيو للناس فالقيسارية ب5 دراهم فكازا | خارج البلاطو

غريب بالفيديو | كايعبر ''الطونسيو'' للناس فالقيسارية ب5 دراهم فكازا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ عنيبة ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل..هاذ شي خطير: ملقب بـ ''عنيبة'' ضربوه البوليس بالقرطاس وهرب وسط حي شعبي في كازا..وها شنو واقع

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي | بوليتيك

نبيل بنعبد الله يصرح.. راقبت الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو والأمور مرت بشكل عادي

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية | بوليتيك

بعد رجال الحموشي..بدلات جديدة لموظفي الإدارات السجنية

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..تلميذ مراهق قتل خياط شاب بطريقة بشعة بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.