بالصورة.. إعلامية جزائرية شهيرة ترد على السعودي "تركي آل الشيخ" بسبب دعمه للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026 ﻿

تفاعلت الإعلامية الجزائرية ''أنيا الفندي'' مع تغريدة ''تركي آل الشيخ'' والتي كشفت من خلالها عدم تقديم الدعم للملف المغربي الخاص بمونديال 2026، ووصفت ما قام به المسؤول الأول عن الكرة السعودية بـ ''المساومة

"شوف تيفي"

تفاعلت الإعلامية الجزائرية "أنيا الفندي" مع تغريدة "تركي آل الشيخ" والتي كشفت من خلالها عدم تقديم الدعم للملف المغربي الخاص بمونديال 2026، ووصفت ما قام به المسؤول الأول عن الكرة السعودية بـ "المساومة المؤسفة".

وأوضحت الإعلامية الجزائرية العاملة بقناة "بي إن سبورت" القطرية، أن المغرب، دعى كباقي دول المغرب العربي إلى ضرورة الحوار لرأب الصدع بين الأشقاء في الأزمة الخليجية، وبالتالي فإن دعم السعودي للملف الأمريكي على حساب ملف المغرب، سيكون بمثابة خنجر في صدور العرب والمسلمين.

تجدر الإشارة إلى أن "تركي آل الشيخ"، أعلن صراحة عبر حسابه بـ "تويتر" عن دعم السعودية للملف الأمريكي، وذلك كرد فعل منها على حصول المغرب على الدعم القطري.