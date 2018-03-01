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قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت'' ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 14:44 قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي
قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت'' ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين
قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه إذا عاش لخمسين عاماً فالمتوقع أن يحكم البلاد، وأضاف ''ولن يُوقفني شيء إلا الموت''، متعهداً بالقضاء الكامل

''شــوف تيفي''

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه إذا عاش لخمسين عاماً فالمتوقع أن يحكم البلاد، وأضاف ''ولن يُوقفني شيء إلا الموت''، متعهداً بالقضاء الكامل على ''ما تبقى'' من فكر جماعة الإخوان المسملين.

المقابلة التي سجلتها شبكة سي إن بي إس نيوز الأميركية في وقت سابق، وبثت قبل لقاء بن سلمان بالرئيس الأمريكي بيوم واحد، يبدو أنها تحمل رسائل محددة أراد بن سلمان إيصالها قبل سفره لأمريكا، حيث من المتوقع أن يستغل دونالد ترامب لقاءه بالأمير الشاب، ويستفيد من التغييرات الكبيرة التي يخطط لها بن سلمان في المملكة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حسب ما أورده موقع ''هاف بوست عربي''

وفي هــذا الصدد قال بن سلمان في مقابلة مع برنامج ''60 دقيقة'' على شبكة سي إن بي إس نيوز الأميركية، نشرت قبل ساعات من سفره إلى أميركا، إن المدارس السعودية تعرضت للغزو من عناصر لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائياً'' بحسب ما نقل موقع بي بي سي.

المقابلة التي نشرت مساء الأحد 18 مارس 2018، أكد فيها بن سلمان أنه لا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لـ''غزو من أي جماعة متطرفة''.

 

 

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