 الركراكي يكشف سبب الاستغناء عن خاليص و بنعريف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون | مجتمع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة | دولي

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة | ثقافة و فنون

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

الركراكي يكشف سبب الاستغناء عن خاليص و بنعريف

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 14:36 الركراكي يكشف سبب الاستغناء عن خاليص و بنعريف | سبور
الركراكي يكشف سبب الاستغناء عن خاليص و بنعريف
كشف وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي الرباطي، سبب الاستغناء عن كل من المهدي خاليص، وكريم بنعريف، بعدما باتوا خارج حساباته خلال الموسم المقبل.

"شوف سبور"

 

كشف وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي الرباطي، سبب الاستغناء عن كل من المهدي خاليص، وكريم بنعريف، بعدما باتوا خارج حساباته خلال الموسم المقبل.

وأوضح الركراكي ، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة فريقه يوم أمس الأحد أمام الراك بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية الوطنية، أنه قرر منح الفرصة للاعبين الشباب خلال الموسم الحالي لكي يكتسبوا التجربة.


وكان وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي الرباطي ، قد قرر اتخاذ هذه الخطوة، بسبب تراجع مستواهما وعدم تقديمهما المستوى المنتظر.

ويذكر أن عقد اللاعبين سينتهي الصيف المقبل، لذلك أخبرهما، أن إدارة الفريق لن تجدد عقديهما، ما جعله يقرر أيضا إلحاقهما بالفريق الثاني، لتأكيد خروجهما من حساباته.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

وليد الركراكي الفتح الرياضي الرباطي شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة.. إعلامية جزائرية شهيرة ترد على السعودي تركي آل الشيخ بسبب دعمه للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026 | سبور

بالصورة.. إعلامية جزائرية شهيرة ترد على السعودي "تركي آل الشيخ" بسبب دعمه للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026

الأسود يخوضون أول حصة تدريبية اليوم استعدادا لودية صربيا | سبور

''الأسود'' يخوضون أول حصة تدريبية اليوم استعدادا لودية صربيا

انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي | سبور

انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي

فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026 | سبور

فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية | قنوات أخرى

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة | خارج البلاطو

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي
منذ 10 دقائق

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.