الركراكي يكشف سبب الاستغناء عن خاليص و بنعريف ﻿

كشف وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي الرباطي، سبب الاستغناء عن كل من المهدي خاليص، وكريم بنعريف، بعدما باتوا خارج حساباته خلال الموسم المقبل.

"شوف سبور"

كشف وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي الرباطي، سبب الاستغناء عن كل من المهدي خاليص، وكريم بنعريف، بعدما باتوا خارج حساباته خلال الموسم المقبل.

وأوضح الركراكي ، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة فريقه يوم أمس الأحد أمام الراك بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية الوطنية، أنه قرر منح الفرصة للاعبين الشباب خلال الموسم الحالي لكي يكتسبوا التجربة.



وكان وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي الرباطي ، قد قرر اتخاذ هذه الخطوة، بسبب تراجع مستواهما وعدم تقديمهما المستوى المنتظر.

ويذكر أن عقد اللاعبين سينتهي الصيف المقبل، لذلك أخبرهما، أن إدارة الفريق لن تجدد عقديهما، ما جعله يقرر أيضا إلحاقهما بالفريق الثاني، لتأكيد خروجهما من حساباته.