 انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون | مجتمع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة | دولي

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة | ثقافة و فنون

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة''

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 14:15 انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع
انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة''
بعـــد تدوينته المثيــرة والتي خلفت ردود فعل متباينة والتي عنونها بـ'' لله جل جلاله .. وهوكينغ Hawking''، أكد الداعية المغربي الشهير ''حماد القباج'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' تشبثه بما جاء في

''شــوف تيفي''

بعـــد تدوينته المثيــرة والتي خلفت ردود فعل متباينة والتي عنونها بـ'' لله جل جلاله .. وهوكينغ Hawking''، أكد الداعية المغربي الشهير ''حماد القباج'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' تشبثه بما جاء في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مبرزا أن هوكينغ رجل اختار الكفر .

وأوضح ''حماد القبــاج'' لـ''شوف تيفي'' أن هوكينغ لم يقل يوما ربي الله ولم يــرج يوما رحمته ولم يطلب جنته مصرحا : ''هو اختار شيئا اسمه الكفر بالله ومن اختار شيئا يتحمل مسؤوليته وهو لايؤمن باليوم الآخر '' وأردف قائلا: ''أنا تدوينتي كانت منصفة ولم أستعمل ألفاظ السب والشتم أو انكار الحق المعنوي للشخص وإنجازاته العلمية...''

وأضـاف في ذات السيــاق '' متسائلا: ''نحن نطرح السؤال فهل من العدل أن شخصا لا يريد الجنة ونقول أنه سيدخلها ... هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان بدون استثناء أن يكون من المنعمين بالجنة...أنا أريد له الخير ... نحن رغبنا له في الخير أثناء حياته ولم يقبل...''

واسترسل قائـلا: ''في بعض حواراته هو نفسه عبر عن سخريته بالمؤمنين بالله ليس من المسلمين فقط بل حتى من العقيدة النصرانية أيضا واعتبر أن ذلك تفكير غير عقلاني للوجود والاختيار وأنا وضعت تقييما للشخص وأهم شيء في هذا النقاش أن نتعلم جميعا القدرة على تحمل المسؤولية والنظر إلى الأشياء بموضوعية فعندما نقول الإنسان حر في اختياراته بالحياة الدنيا فيجب أن يتحمل المسؤولية...''.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب هوكينغ حماد القباج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون | مجتمع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة تركي آل الشيخ القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026 | مجتمع

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة ''تركي آل الشيخ'' القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية | مجتمع

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية | قنوات أخرى

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة | خارج البلاطو

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي
منذ 2 دقائق

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.