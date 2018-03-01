انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة'' ﻿

بعـــد تدوينته المثيــرة والتي خلفت ردود فعل متباينة والتي عنونها بـ'' لله جل جلاله .. وهوكينغ Hawking''، أكد الداعية المغربي الشهير ''حماد القباج'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' تشبثه بما جاء في

''شــوف تيفي''

بعـــد تدوينته المثيــرة والتي خلفت ردود فعل متباينة والتي عنونها بـ'' لله جل جلاله .. وهوكينغ Hawking''، أكد الداعية المغربي الشهير ''حماد القباج'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' تشبثه بما جاء في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مبرزا أن هوكينغ رجل اختار الكفر .

وأوضح ''حماد القبــاج'' لـ''شوف تيفي'' أن هوكينغ لم يقل يوما ربي الله ولم يــرج يوما رحمته ولم يطلب جنته مصرحا : ''هو اختار شيئا اسمه الكفر بالله ومن اختار شيئا يتحمل مسؤوليته وهو لايؤمن باليوم الآخر '' وأردف قائلا: ''أنا تدوينتي كانت منصفة ولم أستعمل ألفاظ السب والشتم أو انكار الحق المعنوي للشخص وإنجازاته العلمية...''

وأضـاف في ذات السيــاق '' متسائلا: ''نحن نطرح السؤال فهل من العدل أن شخصا لا يريد الجنة ونقول أنه سيدخلها ... هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان بدون استثناء أن يكون من المنعمين بالجنة...أنا أريد له الخير ... نحن رغبنا له في الخير أثناء حياته ولم يقبل...''

واسترسل قائـلا: ''في بعض حواراته هو نفسه عبر عن سخريته بالمؤمنين بالله ليس من المسلمين فقط بل حتى من العقيدة النصرانية أيضا واعتبر أن ذلك تفكير غير عقلاني للوجود والاختيار وأنا وضعت تقييما للشخص وأهم شيء في هذا النقاش أن نتعلم جميعا القدرة على تحمل المسؤولية والنظر إلى الأشياء بموضوعية فعندما نقول الإنسان حر في اختياراته بالحياة الدنيا فيجب أن يتحمل المسؤولية...''.





