 ''الأسود'' يخوضون أول حصة تدريبية اليوم استعدادا لودية صربيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون | مجتمع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة | دولي

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة | ثقافة و فنون

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح هاكاتون تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

''الأسود'' يخوضون أول حصة تدريبية اليوم استعدادا لودية صربيا

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 14:10 الأسود يخوضون أول حصة تدريبية اليوم استعدادا لودية صربيا | سبور
''الأسود'' يخوضون أول حصة تدريبية اليوم استعدادا لودية صربيا
من المرتقب أن يخوض المنتخب المغربي ، مساء اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية له بمدينة تورينو الإيطالية، استعدادا لودية صربيا التي ستجرى يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب الأولمبي ، استعدادا

''شوف سبور''

من المرتقب أن يخوض المنتخب المغربي ، مساء اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية له بمدينة تورينو الإيطالية، استعدادا لودية صربيا التي ستجرى يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب الأولمبي ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأ لاعبو المنتخب المغربي صباح اليوم ، في التوافد على معسكر ''الأسود'' بطورينو ، في انتظار وصول بقية العناصر مساء اليوم.

ويذكر أن الناخب الوطني هيرفي رونار كان وجه بداية الأسبوع الماضي الدعوة إلى 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي لوديتي صربيا و أوزبكستان، و عرفت تواجد 3 أسماء من البطولة الاحترافية، ( بدر بانون من الرجاء و رضى التكناوتي من اتحاد طنجة، وأيوب الكعبي من نهضة بركان).

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المنتخب المغربي كأس العالم 2018 بروسيا شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة.. إعلامية جزائرية شهيرة ترد على السعودي تركي آل الشيخ بسبب دعمه للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026 | سبور

بالصورة.. إعلامية جزائرية شهيرة ترد على السعودي "تركي آل الشيخ" بسبب دعمه للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026

الركراكي يكشف سبب الاستغناء عن خاليص و بنعريف | سبور

الركراكي يكشف سبب الاستغناء عن خاليص و بنعريف

انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي | سبور

انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي

فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026 | سبور

فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية | قنوات أخرى

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة | خارج البلاطو

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.