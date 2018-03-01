''الأسود'' يخوضون أول حصة تدريبية اليوم استعدادا لودية صربيا ﻿

من المرتقب أن يخوض المنتخب المغربي ، مساء اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية له بمدينة تورينو الإيطالية، استعدادا لودية صربيا التي ستجرى يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب الأولمبي ، استعدادا

''شوف سبور''

من المرتقب أن يخوض المنتخب المغربي ، مساء اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية له بمدينة تورينو الإيطالية، استعدادا لودية صربيا التي ستجرى يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب الأولمبي ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأ لاعبو المنتخب المغربي صباح اليوم ، في التوافد على معسكر ''الأسود'' بطورينو ، في انتظار وصول بقية العناصر مساء اليوم.

ويذكر أن الناخب الوطني هيرفي رونار كان وجه بداية الأسبوع الماضي الدعوة إلى 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي لوديتي صربيا و أوزبكستان، و عرفت تواجد 3 أسماء من البطولة الاحترافية، ( بدر بانون من الرجاء و رضى التكناوتي من اتحاد طنجة، وأيوب الكعبي من نهضة بركان).