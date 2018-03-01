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هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 14:01 هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع
هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع
تخلى المغرب عن فكرة امتلاك غواصة حربية على المدى القصير والمتوسط، وقد يقرر في امتلاك هذا السلاح إلى العقد المقبل، لاسيما وأنه لن يعطي قدرة عسكرية كبيرة للبحرية الملكية عكس الدور الذي تقوم به السفن

"شوف تيفي"

تخلى المغرب عن فكرة امتلاك غواصة حربية على المدى القصير والمتوسط، وقد يقرر في امتلاك هذا السلاح إلى العقد المقبل، لاسيما وأنه لن يعطي قدرة عسكرية كبيرة للبحرية الملكية عكس الدور الذي تقوم به السفن الحربية مثل الفرقاطات، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "العالم" الإيرانية نهاية الأسبوع المنصرم.

وأكدت القناة تداول أخبار خلال السنتين الأخيرتين حول نية الجيش المغربي اقتناء غواصة حربية لكي يعزز من قدراته العسكرية بعدما اقتنى فرقاطات وسفناً حربية متطورة من فرنسا وهولندا، مشيرة إلى أن شركة روسية مصنعة للغواصة آمور، كانت قد أشارت الى عرض قدمته إلى المغرب لاقتناء غواصة، وزادت هذه الفرضية مع الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى موسكو منذ سنتين، حيث كان التعاون العسكري في أجندة الزيارة.

وأشارت القناة إلى أن صفقة عسكرية حول الغواصة أي بين اتخاذ القرار والتمويل المالي والحصول عليها ودخولها الخدمة، يتطلب على الأقل أربعاً أو خمس سنوات، ولم يتخذ المغرب أي قرار لأسباب متعددة، منها ما هو مالي، حيث تتطلب ميزانية نصف مليار دولار على الأقل في حالة اقتناء غواصة روسية ومبالغ أكبر في حالة اقتناء غواصات غربية.

وأبرزت القناة أن الغرب، يتحفظ على امتلاك المغرب لغواصة روسية الصنع وهو الحليف التقليدي للغرب وله شراكة مع منظمة شمال الحلف الأطلسي، حيث لن ترتاح الدول لوجود غواصة روسية في ملكية المغرب في ممر هام مثل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى اقتناع المغرب بعدم جدوى حصوله على غواصة حربية في الوقت الراهن لأن دورها سيكون محدوداً عكس السفن الحربية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صفقة عسكرية روسيا غواصة السفن الحربية

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