 في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون | مجتمع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة | دولي

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة | ثقافة و فنون

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 13:55 في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون | مجتمع
في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون
في منعرج غير مألوف، دخلت السياسة على خط الرياضة في تدوينتين للأمير السعودي تركي أل الشيخ وهو يتحدث بشكل غير مباشر عن مساعي المغرب لاحتضان مونديال 2026، حيث بدا مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس

شـــوف تيفي:

في منعرج غير مألوف، دخلت السياسة على خط الرياضة في تدوينتين للأمير السعودي تركي أل الشيخ وهو يتحدث بشكل غير مباشر عن مساعي المغرب لاحتضان مونديال 2026، حيث بدا مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيأة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، في إحدى هاتين التغريدتين كأنه يربط قرار دعم بلاده لملف ترشيح المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية، بطبيعة الموقف الذي اتخذه المغرب في شأن الخلاف الذي نشب قبل أشهر بين قطر من جهة ومعسكر السعودية الذي يضم الإمارات العربية ومصر.

وقال الأمير السعودي في عبارة يظهر أنها موجهة للمغرب ''إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك... رسالة من الخليج للمحيط'' قبل أن يشير في تدوينة أخرى قائلا '' لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026 وفي حال طلب ما سنبحث عن مصلحة السعودية أولا... اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا''.

يذكر أن هاتين التغريدتين المتفاوتتين زمنيا بأربعة ساعات، خلفتا ردود أفعال لدى رواد التواصل الإجتماعي، كما هو الحال لدى الفاعلين بأوساط الحقل الرياضي والسياسي، حيث عبرت مختلف المواقف الصادرة تعليقا على تغريدات الأمير السعودي، عن استغرابها لمضمون ما حملته من إشارات مباشرة للمغرب وقطر، خصوصا أن المفروض في إدارة العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، أن تبقى الرياضة وقضاياها، بعيدة عن الخلافات والحسابات التي تكتسي طابعا سياسيا بين بعض البلدان العربية التي يجمعها أكثر ما يفرقها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الخلافات المغرب كأس العالم مونديال أمير سعودي تغريدةشــوف تيفي المغرب الخلافات المغرب كأس العالم مونديال أمير سعودي تغريدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة''

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة تركي آل الشيخ القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026 | مجتمع

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة ''تركي آل الشيخ'' القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية | مجتمع

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية | قنوات أخرى

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة | خارج البلاطو

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي
منذ 9 دقائق

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.