في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون ﻿

في منعرج غير مألوف، دخلت السياسة على خط الرياضة في تدوينتين للأمير السعودي تركي أل الشيخ وهو يتحدث بشكل غير مباشر عن مساعي المغرب لاحتضان مونديال 2026، حيث بدا مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس

شـــوف تيفي:

في منعرج غير مألوف، دخلت السياسة على خط الرياضة في تدوينتين للأمير السعودي تركي أل الشيخ وهو يتحدث بشكل غير مباشر عن مساعي المغرب لاحتضان مونديال 2026، حيث بدا مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيأة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، في إحدى هاتين التغريدتين كأنه يربط قرار دعم بلاده لملف ترشيح المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية، بطبيعة الموقف الذي اتخذه المغرب في شأن الخلاف الذي نشب قبل أشهر بين قطر من جهة ومعسكر السعودية الذي يضم الإمارات العربية ومصر.

وقال الأمير السعودي في عبارة يظهر أنها موجهة للمغرب ''إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك... رسالة من الخليج للمحيط'' قبل أن يشير في تدوينة أخرى قائلا '' لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026 وفي حال طلب ما سنبحث عن مصلحة السعودية أولا... اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا''.

يذكر أن هاتين التغريدتين المتفاوتتين زمنيا بأربعة ساعات، خلفتا ردود أفعال لدى رواد التواصل الإجتماعي، كما هو الحال لدى الفاعلين بأوساط الحقل الرياضي والسياسي، حيث عبرت مختلف المواقف الصادرة تعليقا على تغريدات الأمير السعودي، عن استغرابها لمضمون ما حملته من إشارات مباشرة للمغرب وقطر، خصوصا أن المفروض في إدارة العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، أن تبقى الرياضة وقضاياها، بعيدة عن الخلافات والحسابات التي تكتسي طابعا سياسيا بين بعض البلدان العربية التي يجمعها أكثر ما يفرقها.