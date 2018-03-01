مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة ﻿

تسلم وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج مشعل مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018 من نظيرته المصرية إيناس عبد الدايم وذلك أمس الأحد بمدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية.

شوف تيفي

تسلم وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج مشعل مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018 من نظيرته المصرية إيناس عبد الدايم وذلك أمس الأحد بمدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية.

واعتبر محمد الأعرج تسلم المشعل هو بمثابة تكليف يدعو لبدل المزيد من الجهود لتحويل هذه الحاضرة الألفية ذات التاريخ العريق إلى مركز حقيقي للعمل الثقافي العربي والوطني وذلك وفقا لبرنامج محكم، كما أضاف أن برنامج عواصم الثقافة العربية مكن من بلوغ جزء من أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تنشيط المبادرات الخلاقة وتنمية الرصيد الثقافي والمخزون الفكري والحضاري عبر إبراز القيمة الحضارية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة عاصمة الثقافة.

كما اعتبر محمد الأعرج أن العواصم لم تصل بعد إلى مبتغى فتح جسور ثقافية دائمة، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التعاون بين الدول العربية مع تعزيز دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باعتيارها راعية برنامج عواصم الثقافة العربية.

وفي هذا الإطار أكد مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سعود هلال الحربي أن الاحتفال بالعواصم العربية ليس حدثا في حد ذاته بل أداة لتوثيق أواصر التقارب ما بين الدول العربية، مبرزا أن انتقال شعلة الثقافة من الأقصر إلى وجدة سيتيح الاطلاع على جوانب من التراث الثقافي والحضاري الذي تزخر به المملكة المغربية .



وجدير بالذكر أن محمد الأعرج أكد مؤخرا بمناسبة اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية 2018 عن تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية والفنية تشمل مهرجانات وندوات فكرية وتكريم شخصيات ثقافية بما مجموعه 500 نشاط ثقافي بمشاركة ما يناهز 1200 مثقف وفنان والتي ستفتتح رسميا يوم 13 من أبريل المقبل وإلى غاية 27 من مارس 2019 .

وتوج حفل اختتام فعاليات الأقصرعاصمة للثقافة العربية 2017 بأمسية فنية أحيتها الفنانة المغربية السوبرانو سميرة القادري والفنان المصري محمد منير في ساحة معبد الكرنك.