 مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

انفــراد .. حماد القباج لـشوف تيفي : هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من المنعمين بالجنة | مجتمع

انفــراد .. حماد القباج لـ''شوف تيفي'' : ''هوكينغ رجل اختار الكفر وأنا أرجو لكل إنسان أن يكون من

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع | مجتمع

هذا ما قرره المغرب بخصوص اقتناء غواصات حربية روسية الصنع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون | مجتمع

في تغريدة غريبة.. أمير سعودي يدخل السياسة على خط الرياضة وفايسبوكيون مغاربة ينتفضون

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة | دولي

عاجل..انتحاري فجر نفسه بتونس وصور أشلائه جد مرعبة

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة | ثقافة و فنون

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 13:29 مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة | ثقافة و فنون
مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة
تسلم وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج مشعل مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018 من نظيرته المصرية إيناس عبد الدايم وذلك أمس الأحد بمدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية.

شوف تيفي

 

تسلم وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج مشعل مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018 من نظيرته المصرية إيناس عبد الدايم وذلك أمس الأحد بمدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية.

واعتبر محمد الأعرج تسلم المشعل هو بمثابة تكليف يدعو لبدل المزيد من الجهود لتحويل هذه الحاضرة الألفية ذات التاريخ العريق إلى مركز حقيقي للعمل الثقافي العربي والوطني وذلك وفقا لبرنامج محكم، كما أضاف أن برنامج عواصم الثقافة العربية مكن من بلوغ جزء من أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تنشيط المبادرات الخلاقة وتنمية الرصيد الثقافي والمخزون الفكري والحضاري عبر إبراز القيمة الحضارية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة عاصمة الثقافة.

كما اعتبر محمد الأعرج أن العواصم لم تصل بعد إلى مبتغى فتح جسور ثقافية دائمة، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التعاون بين الدول العربية مع تعزيز دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باعتيارها راعية برنامج عواصم الثقافة العربية.

وفي هذا الإطار أكد مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سعود هلال الحربي أن الاحتفال بالعواصم العربية ليس حدثا في حد ذاته بل أداة لتوثيق أواصر التقارب ما بين الدول العربية، مبرزا أن انتقال شعلة الثقافة من الأقصر إلى وجدة سيتيح الاطلاع على جوانب من التراث الثقافي والحضاري الذي تزخر به المملكة المغربية .


وجدير بالذكر أن محمد الأعرج أكد مؤخرا بمناسبة اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية 2018 عن تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية والفنية تشمل مهرجانات وندوات فكرية وتكريم شخصيات ثقافية بما مجموعه 500 نشاط ثقافي بمشاركة ما يناهز 1200 مثقف وفنان والتي ستفتتح رسميا يوم 13 من أبريل المقبل وإلى غاية 27 من مارس 2019 .

وتوج حفل اختتام فعاليات الأقصرعاصمة للثقافة العربية 2017 بأمسية فنية أحيتها الفنانة المغربية السوبرانو سميرة القادري والفنان المصري محمد منير في ساحة معبد الكرنك.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ثقافة وجدة عاصمة الثقافة العربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

على خطى النجوم العالميين.. سعد لمجرد يحطم رقما قياسيا جديدا | ثقافة و فنون

على خطى النجوم العالميين.. سعد لمجرد يحطم رقما قياسيا جديدا

هذا موعد بث الحلقة الأولى من برنامج لالة لعروسة | ثقافة و فنون

هذا موعد بث الحلقة الأولى من برنامج لالة لعروسة

ســكوب..الفائز بلقب ستانداب ربح 20 مليون و جراو عليه من الخدمة و ها علاش | ثقافة و فنون

ســكوب..الفائز بلقب ستانداب ربح 20 مليون و جراو عليه من الخدمة و ها علاش

بث مباشر : ريال مدريد - جيرونا / الدوري الإسباني | ثقافة و فنون

بث مباشر : ريال مدريد - جيرونا / الدوري الإسباني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة جد نادرة من قلعة سراغنة..عندها 3 دراري منين كيكبرو كيزحفو و الأم تبكي بحرقة

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية | قنوات أخرى

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة | خارج البلاطو

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر | دولي
منذ 11 دقيقة

هذا ما تقرر في حق الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتهمة باختطاف الأطفال والاتجار فى البشر

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: كنت كنعطيهم الحشيش وكنمارس معاهم الجنس بالقضيب الاصطناعي | حوادث و حقوق

عاجل..البيدوفيل الفرنسي مغتصب الطفلات بفاس يفجرها خلال جلسة محاكمته ويعترف: ''كنت كنعطيهم الحشيش

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: لن يوقفني شيء إلا الموت ويتعهد بالقضاء على الإخوان المسلمين | دولي

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولي العهد السعودي: ''لن يوقفني شيء إلا الموت''

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطيـــر..عصابة شفرات 7 صيدليات بسيارة فاخرة فكازا وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.