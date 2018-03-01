 المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد'' ﻿
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المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد''

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 13:17 المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح هاكاتون تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد''
سيجتمع أصحاب المقاولات الصغرى، مبتكرون، محللون معلومياتيون، نساء ورجال التسويق والتواصل، سككيون، من الجمعة 23 إلى الأحد 25 مارس 2018 في إطار برنامج ''الابتكار المفتوح'' من خلال إطلاق أول ''هاكاتون'' من

شوف تيفي

 

سيجتمع أصحاب المقاولات الصغرى، مبتكرون، محللون معلومياتيون، نساء ورجال التسويق والتواصل، سككيون، من الجمعة 23 إلى الأحد 25 مارس 2018 في إطار برنامج ''الابتكار المفتوح'' من خلال إطلاق أول ''هاكاتون'' من نوعه بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وحسب بلاغ من المكتب الوطني للسكك الحديدية (oncf) توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الغاية من هذا الحدث هو تنظيم لقاء يجمع هذه المواهب لتسخير الذكاء الجماعي بهدف إبداع خدمات مبتكرة حول موضوع « تجربة الزبون المسافر »، ويندرج هذا البرنامج ضمن مشروع التحول الرقمي للمكتب (#ONCFDIGITAL)، بحيث يعتبر مناسبة سانحة لانكباب ومساهمة هذه المواهب في ابتكار حلول وتطبيقات من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات السككية المقدمة للزبناء.

وأضاف البلاغ، أن هذا الحدث يشكل أرضية ستعرف مشاركة حوالي مائة من المواهب الشابة في أول ''هاكاتون'' للمكتب، والتي ستشتغل لمدة 48 ساعة بدون توقف في إطار مناسب للحدث على متن قطار خاص متوقف بمحطة الدارالبيضاء الميناء. وقد تم اختيار هذه المواهب بعد مراحل مسبقة للانتقاء، ومشاركتها في ورشات للإلهام والتدريب تساعد على تسهيل إنتاج الحلول المبتكرة للموضوع المسطر لهذا الحدث المميز.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا 'الهاكاتون' يعد طريقة جديدة لتسريع وثيرة التحول الرقمي الذي انخرط فيه المكتب كرافعة أساسية لمواكبة القفزة النوعية التي سيعرفها القطاع السككي ببلادنا مع بداية الاستغلال خلال السنة الجارية للمشاريع السككية المهيكلة التي هي حاليا في طور نهاية أشغالها، وذلك من خلال منتوجات جديدة من حيث تنويع العروض وتجويد الخدمات حتى تتماشى على أكمل وجه مع التطور المتواصل لرغبات الزبناء وبالتالي المساهمة في ابتكار حركية تنقلات الغد.

 

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اقتصاد شوف تيفي المكتب الوطني للسكك الحديدية هاكاتون

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