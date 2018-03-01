 انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح هاكاتون تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه | حوادث و حقوق

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق | بووز

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق

هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر لحلو المغربية | بوليتيك

هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر

شاهد بالفيديو هدف المغربي رشيد تيبركانين العالمي في الدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو هدف المغربي رشيد تيبركانين العالمي في الدوري القطري

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة تركي آل الشيخ القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026 | مجتمع

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة ''تركي آل الشيخ'' القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية | مجتمع

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية

عاجل..السطو على وكالة بنكية ضواحي خنيفرة وسرقة حوالي 10 مليون | حوادث و حقوق

عاجل..السطو على وكالة بنكية ضواحي خنيفرة وسرقة حوالي 10 مليون

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 12:47 انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي | سبور
انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي
رفض رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، التعليق على تغريدات الأمير تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص دعمه

" شوف سبور" : رشيد محموي

 

رفض رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، التعليق على تغريدات الأمير تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص دعمه للملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026.

وقال الطالبي في حديث مقتضب لقناة "شوف سبور"، إنه لن يتحدث في موضوع تغريدات تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي " تويتر" في إشارة إلى أن مولاي حفيظ العلمي هو المكلف الأول بملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم.

هذا وقد اعتبر العديد من النشطاء والمتتبعين المغاربة أن تغريدة تركي آل الشيخ، تبقى خرجة إعلامية في العالم الافتراضي ولا تحمل أي طابع رسمي إلى حدود لحظة كتابة هذه الأسطر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب وزير الشباب والرياضة رشيد الطالي العلمي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026 | سبور

فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026

لاعبو المنتخب المغربي في طريقهم لمعسكر الأسود استعدادا لودية صربيا | سبور

لاعبو المنتخب المغربي في طريقهم لمعسكر ''الأسود'' استعدادا لودية صربيا

ملياردير بريطاني يروج لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 | سبور

ملياردير بريطاني يروج لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026

الصحافة العالمية تصف رونالدو بـ الوحش | سبور

الصحافة العالمية تصف رونالدو بـ ''الوحش''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية | قنوات أخرى

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة | خارج البلاطو

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

مطاردة خاصة تشغل بال زيدان | قنوات أخرى

مطاردة خاصة تشغل بال زيدان

﻿

آخر المستجدات

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح هاكاتون تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد | اقتصاد
منذ 10 دقائق

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه | حوادث و حقوق

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق | بووز

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.