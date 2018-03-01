انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي ﻿

رفض رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، التعليق على تغريدات الأمير تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص دعمه

" شوف سبور" : رشيد محموي

رفض رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، التعليق على تغريدات الأمير تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص دعمه للملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026.

وقال الطالبي في حديث مقتضب لقناة "شوف سبور"، إنه لن يتحدث في موضوع تغريدات تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي " تويتر" في إشارة إلى أن مولاي حفيظ العلمي هو المكلف الأول بملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم.

هذا وقد اعتبر العديد من النشطاء والمتتبعين المغاربة أن تغريدة تركي آل الشيخ، تبقى خرجة إعلامية في العالم الافتراضي ولا تحمل أي طابع رسمي إلى حدود لحظة كتابة هذه الأسطر.