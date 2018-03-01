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هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر لحلو المغربية

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 12:29 هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر لحلو المغربية | بوليتيك
هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر لحلو المغربية
بعد فشل محاولاتها في نقل المخيمات إلى الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، تهدد جبهة البوليساريو بنقل ما أسمته بمقرات تابعة لأجهزتها إلى منطقة بئر لحلو وهي منطقة مغربية توجد على خط وقف إطلاق

شوف تيفي:

 

بعد فشل محاولاتها في نقل المخيمات إلى الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، تهدد جبهة البوليساريو بنقل ما أسمته بمقرات تابعة لأجهزتها إلى منطقة بئر لحلو وهي منطقة مغربية توجد على خط وقف إطلاق النار الذي رسمته الأمم المتحدة، وصعدت الجبهة في تحد سافر لوقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ سنة 1991، أن إجراءات بناء مقر لما تصفه بـ "مقر وزارة الدفاع" تتم حاليا وستكتمل في القريب العاجل..وهي خطوة استفزازية أخرى لجلب الأنظار في منطقة بئر لحلو المغربية، بعد أن عملت البوليساريو في وقت سابق على دفن زعيمها الراحل عبد العزيز المراكشي في نفس المنطقة، وتركت له قبرا في الخلاء بلا شاهدة..واليوم تحاول الجبهة عبثا إلى التصعيد، خاصة أن زعيمها الجديد إبراهيم غالي لوح باللجوء إلى الحل العسكري في مواجهة المغرب، حسب ما تناقلته مؤخرا مصادر إعلامية تابعة للانفصاليين، مما يؤكد درجة الارتباك التي تعيشها قيادة الرابوني والضغط الممارس عليها من قيادة قصر المرادية الجزائرية، للدخول في خطوات استفزازية لنقل المخيمات إلى التراب المغربي، في محاولة للتخلص من مطالبهم، بعد أن ضاقوا ذرعا بكيان استنزف أموال البترول أزيد من 4 عقود بلا فائدة تذكر.. اللهم التهديد والوعيد وتمطيط زمن الصراع...فإلى متى؟



 

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شـــوف تيفي المغرب نقل سفارة البوليساريو البئر لحلو كركرات تصعيد

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