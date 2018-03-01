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إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة ''تركي آل الشيخ'' القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 12:24 إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة تركي آل الشيخ القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026 | مجتمع
إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة ''تركي آل الشيخ'' القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026
بعدما نشر ''تركي آل الشيخ'' المسؤول الأول عن الكرة السعودية لتغريدتين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، والتي اعتبرها العديد من النشطاء والمتتبعين والإعلاميين والسياسيين بالتغريدة

''شوف تيفي''

 

بعدما نشر ''تركي آل الشيخ'' المسؤول الأول عن الكرة السعودية لتغريدتين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، والتي اعتبرها العديد من النشطاء والمتتبعين والإعلاميين والسياسيين بالتغريدة المجانبة للصواب والقاسية حول دعم الملف المغربي الخاص بالترشح لمونديال 2026.

وفي هذا الصدد تفاعل ''عادل بن حمزة'' البرلماني و القيادي بحزب الاستقلال بقراءة مطولة وعميقة لتغريدة ''آل الشيخ'' ، موضحا أن هناك موقفا سعوديا من المغرب تتم بلورته بالتدريج، و قد تكون تغريدات تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي، إحدى تعبيرات هذا الموقف الذي ربما أريد له أن يكون صامتا، لكن ملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026 و ضرورة توضيح موقف الاتحاد السعودي، ساهم ربما في إخراج الأزمة الصامتة بين المغرب و السعودية إلى العلن.

من جانب آخر وبعيدا عن الكرة، أبرز ''بنحمزة'' أن تعبيرات تركي آل الشيخ واضحة فيما يخص أسباب الأزمة غير المعلنة، و التي ترتكز على الموقف المغربي من الخلاف الخليجي و حصار دولة قطر، حيث عبر المغرب عن موقف متوازن يتمثل في الحياد التام و الحفاظ على علاقته مع جميع أطراف الأزمة، وهو موقف يحسب للدبلوماسية المغربية، و كانت الزيارة الخليجية للملك محمد السادس و من ضمنها الدوحة، تعبيرا عن هذا الموقف.. واعتقد الجميع أن باقي العواصم الخليجية تفهمت الموقف المغربي، إلى أن جاءت تغريدات آل الشيخ.

وأضاف ذات المتحدث قائلا: ''أن ما يسيء للمغرب في تغريدات آل الشيخ هو ما كتبه يوم 18 مارس الجاري'' و الذي جاء فيه (هناك من أخطى البوصلة فإذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع ''الدويلة'' تنفعك...! رسالة من الخليج ل المحيط)، فالتغريدة تتحدث بوضوح عن المغرب بل استعمال صيغة المفرد تعبر عن جرأة ، غير مسبوقة في الحديث عن المغرب''.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أل الشيخ تغريدة السعودية

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