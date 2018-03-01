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هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 12:11 هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية | مجتمع
هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية
سجلت مدينة تازة ليلة يومه الأحد الإثنين، أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

شــــوف تيفي:

 

سجلت مدينة تازة ليلة يومه الأحد الإثنين، أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:


في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:


- تازة ..................................................... 44 ملم

- شفشاون ............................................ 18 ملم

- إفران ................................................... 15 ملم

- تطوان ................................................. 11 ملم

- سيدي سليمان ................................... 10 ملم

- وجدة وبنسليمان ................................. 09 ملم

- خريبكة ............................................... 07 ملم

- الدار البيضاء أنفا......................................05 ملم - مكناس ............................................... 04 ملم

- القنيطرة والرباط ................................... 03 ملم

- سطات وبني ملال وطنجة والعرائش ..... 01 ملم

- الناظور والحسيمة والنواصر والجديدة

وفاس وسيدي إفني والمحمدية............. أقل من 1 ملم

 

 

 

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