هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية ﻿

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سجلت مدينة تازة ليلة يومه الأحد الإثنين، أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
- تازة ..................................................... 44 ملم
- شفشاون ............................................ 18 ملم
- إفران ................................................... 15 ملم
- تطوان ................................................. 11 ملم
- سيدي سليمان ................................... 10 ملم
- وجدة وبنسليمان ................................. 09 ملم
- خريبكة ............................................... 07 ملم
- الدار البيضاء أنفا......................................05 ملم - مكناس ............................................... 04 ملم
- القنيطرة والرباط ................................... 03 ملم
- سطات وبني ملال وطنجة والعرائش ..... 01 ملم
- الناظور والحسيمة والنواصر والجديدة
وفاس وسيدي إفني والمحمدية............. أقل من 1 ملم