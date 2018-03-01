هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية ﻿

سجلت مدينة تازة ليلة يومه الأحد الإثنين، أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

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سجلت مدينة تازة ليلة يومه الأحد الإثنين، أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:



في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:



- تازة ..................................................... 44 ملم

- شفشاون ............................................ 18 ملم

- إفران ................................................... 15 ملم

- تطوان ................................................. 11 ملم

- سيدي سليمان ................................... 10 ملم

- وجدة وبنسليمان ................................. 09 ملم

- خريبكة ............................................... 07 ملم

- الدار البيضاء أنفا......................................05 ملم - مكناس ............................................... 04 ملم

- القنيطرة والرباط ................................... 03 ملم

- سطات وبني ملال وطنجة والعرائش ..... 01 ملم

- الناظور والحسيمة والنواصر والجديدة

وفاس وسيدي إفني والمحمدية............. أقل من 1 ملم