فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026 ﻿

بعد ساعات من نشر المسؤول الأول عن الكرة السعودية تركي آل الشيخ لتغريدتين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، أكد من خلالهما دعم السعودية للملف الثلاثي بدل تقديم الدعم للملف المغربي الخاص

"شوف تيفي"

بعد ساعات من نشر المسؤول الأول عن الكرة السعودية تركي آل الشيخ لتغريدتين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالهما دعم السعودية للملف الثلاثي بدل تقديم الدعم للملف المغربي الخاص بملف الترشح لمونديال 2026، تفاعل آلاف النشطاء المغاربة، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم الشديد، وحزنهم بسبب مضمون تغريدات "آل الشيخ".

ومن جهة أخرى، عبر نشطاء عن صدمتهم الكبيرة من موقف "تركي آل الشيخ"، مؤكدين بأن المملكة المغربية والمملكة السعودية تجمعهما علاقة ثقافية وتاريخية ودينية ، وبالتالي فإن مضمون تغريدات "تركي آل الشيخ" يبقى غير مفهوم، وقد تكون مجرد سحابة عابرة لن تؤثر عن العلاقة بين البلدين.

وأكد كذلك هؤلاء النشطاء أن "تسييس" ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026، ومحاولة ضغط السعودية على المغرب بسبب الدعم الذي حصلت عليه من قطر، سيكون في صالح الملف الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، داعين "تركي آل الشيخ" وقيادات المملكة العربية السعودية إلى استحضار العلاقة القوية مع المغرب واستحضار "العروبة" وشعار "أنصر آخاك" وإنهاء الخلافات مع قطر ووضع اليد في اليد لتمكين دولة عربية من احتضان هذا العرس الكروي.