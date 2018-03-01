 فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح هاكاتون تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه | حوادث و حقوق

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق | بووز

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق

هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر لحلو المغربية | بوليتيك

هادو علاش كيقلبو..بعد قبر المراكشي المنسي.. البوليساريو تلوح بالحرب و تهدد بنقل مقراتها إلى بئر

شاهد بالفيديو هدف المغربي رشيد تيبركانين العالمي في الدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو هدف المغربي رشيد تيبركانين العالمي في الدوري القطري

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة تركي آل الشيخ القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال روسيا 2026 | مجتمع

إعلاميـون وسياسيــون يـدخلـون على خط تغريدة ''تركي آل الشيخ'' القـاسية حول ترشح المغرب لمونديال

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية | مجتمع

هذه هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة على مستوى التساقطات المطرية

عاجل..السطو على وكالة بنكية ضواحي خنيفرة وسرقة حوالي 10 مليون | حوادث و حقوق

عاجل..السطو على وكالة بنكية ضواحي خنيفرة وسرقة حوالي 10 مليون

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 11:57 فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026 | سبور
فيسبوكيون ينتقدون السعودية بسبب إعلان أمير سعودي عدم دعمه لملف ترشح المغرب لمونديال 2026
بعد ساعات من نشر المسؤول الأول عن الكرة السعودية تركي آل الشيخ لتغريدتين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، أكد من خلالهما دعم السعودية للملف الثلاثي بدل تقديم الدعم للملف المغربي الخاص

"شوف تيفي"

بعد ساعات من نشر المسؤول الأول عن الكرة السعودية تركي آل الشيخ لتغريدتين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالهما دعم السعودية للملف الثلاثي بدل تقديم الدعم للملف المغربي الخاص بملف الترشح لمونديال 2026، تفاعل آلاف النشطاء المغاربة، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم الشديد، وحزنهم بسبب مضمون تغريدات "آل الشيخ".

ومن جهة أخرى، عبر نشطاء عن صدمتهم الكبيرة من موقف "تركي آل الشيخ"، مؤكدين بأن المملكة المغربية والمملكة السعودية تجمعهما علاقة ثقافية وتاريخية ودينية ، وبالتالي فإن مضمون تغريدات "تركي آل الشيخ" يبقى غير مفهوم، وقد تكون مجرد سحابة عابرة لن تؤثر عن العلاقة بين البلدين.

وأكد كذلك هؤلاء النشطاء أن "تسييس" ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026، ومحاولة ضغط السعودية على المغرب بسبب الدعم الذي حصلت عليه من قطر، سيكون في صالح الملف الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، داعين "تركي آل الشيخ" وقيادات المملكة العربية السعودية إلى استحضار العلاقة القوية مع المغرب واستحضار "العروبة" وشعار "أنصر آخاك" وإنهاء الخلافات مع قطر ووضع اليد في اليد لتمكين دولة عربية من احتضان هذا العرس الكروي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قطر المغرب المملكة المغربية تويتر آل الشيخ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي | سبور

انفــراد.. بهذه الطريقة رد وزير مغربي على الأمير السعودي

لاعبو المنتخب المغربي في طريقهم لمعسكر الأسود استعدادا لودية صربيا | سبور

لاعبو المنتخب المغربي في طريقهم لمعسكر ''الأسود'' استعدادا لودية صربيا

ملياردير بريطاني يروج لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 | سبور

ملياردير بريطاني يروج لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026

الصحافة العالمية تصف رونالدو بـ الوحش | سبور

الصحافة العالمية تصف رونالدو بـ ''الوحش''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بوطا تفركعات فدرب غلف.. الناس هربو وهاشنو وقع

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية | قنوات أخرى

جمعية مغاربة جنيف في مبادرة إنسانية بجماعة امساون بإقليم اكادير.. حملة ختان جماعية ، توزيع الألبسة وبعض المساعدات الغذائية واللوازم المدرسية

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة | خارج البلاطو

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

مطاردة خاصة تشغل بال زيدان | قنوات أخرى

مطاردة خاصة تشغل بال زيدان

﻿

آخر المستجدات

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح هاكاتون تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد | اقتصاد
منذ 11 دقيقة

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في الهراويين بالبيضاء

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه | حوادث و حقوق

عاجل.. صحاب شرع اليد شدو شفار وسط رحبة الغنم ضواحي بني ملال وكانوا غادي يصفيوها ليه

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق | بووز

فيديو طريف بنعطية قام بأقصر سفر في التاريخ للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في ظرف 10 دقائق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.