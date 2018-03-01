لاعبو المنتخب المغربي في طريقهم لمعسكر ''الأسود'' استعدادا لودية صربيا ﻿

نشر منير المحمدي حارس نومانسيا الإسباني والمنتخب المغربي ، صورة له رفقة أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد، و نورالدين أمرابط لاعب ليغانيس الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي '' إنستغرام

''شوف سبور''

نشر منير المحمدي حارس نومانسيا الإسباني والمنتخب المغربي ، صورة له رفقة أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد، و نورالدين أمرابط لاعب ليغانيس الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي '' إنستغرام ''، وهم في طريقهم للالتحاق بمعسكر ''أسود الأطلس'' بمدينة طورينو الإيطالية ، استعدادا لودية صربيا التي ستجرى يوم 23 مارس الحالي، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويذكر أن الناخب الوطني هيرفي رونار كان وجه بداية الأسبوع الماضي الدعوة إلى 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي لوديتي صربيا و أوزبكستان عرفت تواجد 3 أسماء من البطولة الاحترافية، ( بدر بانون من الرجاء و رضى التكناوتي من اتحاد طنجة، وأيوب الكعبي من نهضة بركان).