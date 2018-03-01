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الدرك الملكي ينهي نشاط عصابة (الفراقشية) بجهة الغرب

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 11:07 الدرك الملكي ينهي نشاط عصابة (الفراقشية) بجهة الغرب | مجتمع
الدرك الملكي ينهي نشاط عصابة (الفراقشية) بجهة الغرب
تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي علال التازي مساء أمس الأحد، من اعتقال ثلاثة أشخاص من أفراد عصابة ما يسمى ب '' الفراقشية ''.

شوف تيفي

 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي علال التازي مساء أمس الأحد، من اعتقال ثلاثة أشخاص من أفراد عصابة ما يسمى ب " الفراقشية ".

وعلمت قناة "شوف تيفي" من بعض المصادر أن رجال الدرك قد ألقوا القبض على أفراد العصابة، بعد سطوهم على مجموعة كبيرة من المواشي في كل من سوق الثلاثاء و سيدي علال التازي و جماعة المكرن و أولاد بورحمة، والتي ينحدر زعيمها من سوق الثلاثاء بسيدي يحيى الغرب ويبلغ من العمر 64 سنة والذي اعترف بالمنسوب إليه وهو من ذوي السوابق العدلية حيث قضى 22 عاما في السجن بنفس الجرائم مضيفا أنهم كانوا يسرقون حتى السيارات التي كانوا يقلون بواسطتها كل غنائمهم .

يشار إلى أن أفراد العصابة قد أحيلوا على النيابة العامة من أجل تعميق البحث معهم.



‫شوف تيفي

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