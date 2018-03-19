مثير.. الشيخ حماد القباج: ''هوكينغ لن يدخل الجنة'' ﻿

نشر الشيخ السلفي حماد القباج على حسابه بالفيسبوك، أمس الأحد، تدوينة طويلة، أشار من خلالها إلى أن العالم الفيزيائي الشهير المتوفى ''هوكينغ'' لن يدخل للجنة لأنه لم يقل يوما ''يا رب..ولم يرجو يوما

''شوف تيفي''

نشر الشيخ السلفي حماد القباج على حسابه بالفيسبوك، أمس الأحد، تدوينة طويلة، أشار من خلالها إلى أن العالم الفيزيائي الشهير المتوفى ''هوكينغ'' لن يدخل للجنة لأنه لم يقل يوما ''يا رب..ولم يرجو يوما رحمته''.

ووجه حماد القباج مجموعة من الأسئلة للمعجبين بالعالم الراحل، موضحا بأن البعض منهم قام بتعظيمه وبتعظيم إنجازاته، بدل أن يعظم ''الله'' الذي خلق ''هوكينغ'' وخلق إنجازاته.

تجدر الإشارة أن الداعية الإسلامي المغربي حامد الإدريسي، خرج قبل أيام بتدوينة مثيرة، وصف من خلالها العالم الفيزيائي الراحل ''هوكينغ'' بالقرد، وهو ما أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.