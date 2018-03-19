ملياردير بريطاني يروج لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 ﻿

قدم ريتشارد برونسون الملياردير البريطاني خدمة كبيرة للمغرب بعد الترويج لملف ترشيحه لتنظيم كأس العالم 2026 عبر حسابه الرسمي تويتر.

" شوف سبور"

قدم ريتشارد برونسون الملياردير البريطاني خدمة كبيرة للمغرب بعد الترويج لملف ترشيحه لتنظيم كأس العالم 2026 عبر حسابه الرسمي تويتر.

ونشر ريتشارد صورة له وهو يداعب كرة القدم رفقة أطفال مغاربة ضواحي مراكش بمنطقة "أسني".

و ظهر مالك شركة "فيرجين إير لاينز" العملاقة للطيران وشركة "فيرجين ميغا ستور" للإلكترونيات يلعب كرة القدم بالقرب من فندقه الفخم "قصبة تامادوت" الذي يتردد عليه كبار الممثلين ونجوم العالم.

ولقيت تغريدة ريتشارد إعجابا كبيرا من المتتبعين سيما أنها جاءت متزامنة مع تقديم ملف ترشيخ المغرب لاحتضان منافسات كأس العالم 2026.