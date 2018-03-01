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الصحافة العالمية تصف رونالدو بـ ''الوحش''

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 10:19 الصحافة العالمية تصف رونالدو بـ الوحش | سبور
الصحافة العالمية تصف رونالدو بـ ''الوحش''
تغنت الصحف الإسبانية بنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد قيادة الميرنغي ، للفوز على جيرونا بستة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب

''شوف سبور''

 

تغنت الصحف الإسبانية بنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد قيادة الميرنغي ، للفوز على جيرونا بستة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.

وكتبت شبكة إسبان :''البرتغالي قاد ريال مدريد للفوز على جيرونا رغم خسارة اللقب، لكنه أظهر كفاحا في سباق الهدافين مع ليونيل ميسي وقلص الفارق إلى 3 أهداف فقط''.

و قالت صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية: '' ريال مدريد يقدم عرضاً رائعاً أمام جيرونا، العبقري البرتغالي ينفجر في الدوري الإسباني بالأسابيع الأخيرة ويسجل 22 هدفا في 23 مباراة ويقلص الفارق مع ميسي إلى 3 أهداف''.

ونشرت صحيفة ''لاجازيتا ديلو سبورت'' الايطالية : '' رونالدو يتفوق على ميسي، ريال مدريد يتوهج من جديد ويسلي جماهيره في سانتياغو برنابيو، ومنافسة أكلة لحوم البشر، ميسي يسجل هدفه الـ35 في أتلتيك بيلباو بجميع البطولات، ورونالدو يرد عليه بسوبر هاتريك ويسجل هدفه الـ37 هذا الموسم''.

فيما جاء في صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية : '' ما هذا ؟ رونالدو يسجل 4 أهداف ويصل للهاتريك الـ50 في مسيرته، لقب الدوري الإسباني سيذهب لبرشلونة، لكن لقب الهداف لن يذهب لميسي بعد وصول رونالدو للمركز الثاني وتفوقه على لويس سواريز''.

وقالت '' ديلي ميرور'' البريطانية، '' كريستيانو ما زال في حالة استثنائية، يبدو أن رونالدو لم يفكر بميسي هذا الأسبوع بل أراد التفوق على محمد صلاح الذي سجل رباعية مع ليفربول، معظم أهدافه جاءت في الشهرين ونصف الماضيين، حيث سجل 21 هدفا في عام 2018''.

ويذكر أن رونالدو تمكن يوم أمس من تسجيل 4 أهداف في مرمى جيرونا وصنع هدفا آخر لزميله لوكا فاسكيز، ليصعد إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الليغا برصيد 22 هدف متخلفاً عن ليونيل ميسي بفارق 3 أهداف فقط.

‫شوف تيفي

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رونالدو ريال مدريد شوف سبور

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