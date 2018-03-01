هذا ما قاله ليونيل ميسي عن اعتزاله ﻿

تطرق ليونيل ميسي لاعب نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

" شوف سبور"

تطرق ليونيل ميسي لاعب نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

وأكد ليونيل ميسي في تصريح لـ صحيفة سبورت الكتالونية إنه من الصعب ترك كرة القدم.

وتابع قائلا :" الجميع يؤكد أنه أمر صعب جدا، ولا يوجد لدي أي شك في ذلك، من الصعب عدم وجود روتين التدريب يوميا، لعب الكرة، بالطبع لا أعرف ماذا سأفعل حينها".

ويجهل نجم فريق برشلونة عن المكان الذي سيستقر فيها بعد نهاية مسيرته الكروية قائلا :" سأبقى في برشلونة أم أعود إلى روزاريو..لم أفكر في الأمر حتى الأن".

ودافع ميسي عن بلاده وحوادث السرقة في الأرجنتين قائلا:" هذا أمر يحدث في جميع دول العالم، لقد عدت إلى هناك كثيرا وخرجت للشوارع ولم أتعرض للسرقة أو أي شئ".





