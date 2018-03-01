الجيش الملكي مهدد بالويكلو بعد أحداث شغب مباراة اتحاد طنجة ﻿

تتجه اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو معاقبة فريق الجيش الملكي على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام نادي اتحاد طنجة برسم الجولة 21 من منافسات البطولة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تتجه اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو معاقبة فريق الجيش الملكي على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام نادي اتحاد طنجة برسم الجولة 21 من منافسات البطولة الاحترافية بخوض مبارياته بدون جمهور.

وشهدت المباراة أعمال شغب، من جمهور الفريق العسكري، بعد اقتلاع الكراسي والرمي بها داخل الملعب إضافة إلى استعمال الشهب الاصطناعية، قبل ان يتدخل الأمن ويسيطر على الموقف.

وولج مشجعان اثنان إلى أرضية الملعب، في الشوط الثاني من المباراة، ما اضطر الحكم نورالدين الجعفري توقيف المباراة لبعض الدقائق.

ومعلوم أن المباراة قد انتهت لصالح العساكر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على أرضية مولاي عبد الله بالرباط.





