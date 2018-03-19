بالصورة..أمير سعودي للمغرب بخصوص مونديال 2026: ''تضيعون وقتكم مع دويلة قطر'' ﻿

في خطوة مثيرة للجدل، نشر الأمير السعودي تركي آل الشيخ على حسابه بتويتر، تغريدة، أشار من خلالها إلى أن على المغرب اختيار الرياض بدل قطر إذا ما رغبت في الحصول على الدعم من السعودية لتنظيم مونديال

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة للجدل، نشر الأمير السعودي تركي آل الشيخ على حسابه بتويتر، تغريدة، أشار من خلالها إلى أن على المغرب اختيار الرياض بدل قطر إذا ما رغبت في الحصول على الدعم من السعودية لتنظيم مونديال روسيا 2018.

ووصف آل الشيخ دولة قطر في تغريدته بـ ''الدويلة''، موضحا أن المغرب يضيع وقته معها، خاتما هذه التغريدة بعبارة ''رسالة من الخليج للمحيط'' في إشارة منه إلى المغرب.

وكتب آل الشيخ في تغريدته: ''هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع ''الدويلة'' تنفعك...! رسالة من الخليج ل المحيط''.