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إدارة الوداد جد قلقة بخصوص نجميها

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 09:13 إدارة الوداد جد قلقة بخصوص نجميها | سبور
إدارة الوداد جد قلقة بخصوص نجميها
يسعى الطاقم الطبي لفريق الوداد البيضاوي إلى تجهيز اللاعبين عبد اللطيف نصير وإسماعيل الحداد لمباراة الأحد المقبل التي يستضيف خلالها نهضة بركان لحساب الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية.

شوف سبور

يسعى الطاقم الطبي لفريق الوداد البيضاوي إلى تجهيز اللاعبين عبد اللطيف نصير وإسماعيل الحداد لمباراة الأحد المقبل التي يستضيف خلالها نهضة بركان لحساب الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وأصيب اللاعبان معا في مباراة الوداد والمغرب التطواني وغادرا اللقاء في الشوط الثاني متأثرين بالإصابة وتم تحديد مدة غياب نصير في 8 أيام ومن المنتظر أن ينضم إلى تداريب الفريق خلال الأسبوع الجاري بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الحداد في المباراة المقبلة، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين.

ومن جهة أخرى، يتواصل غياب الغاني دانييل ادجي عن صفوف الوداد بعد تعرضه للإصابة.

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شوف تيفي سبور الوداد البيضاوي عبد اللطيف نصير إسماعيل الحداد

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