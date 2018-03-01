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فضيحة..ملكة جمال البرازيل تتهم اللاعب رونالدو بالتحرش الجنسي

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 09:03 فضيحة..ملكة جمال البرازيل تتهم اللاعب رونالدو بالتحرش الجنسي | سبور
فضيحة..ملكة جمال البرازيل تتهم اللاعب رونالدو بالتحرش الجنسي
كشفت ملكة جمال البرازيل أنها ستقاضي لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وذلك بعد اتهامه بالتحرش الجنسي ومحاولة الإيقاع بها رغم انفصالهما قبل مدة.

''شوف تيفي''

كشفت ملكة جمال البرازيل أنها ستقاضي لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وذلك بعد اتهامه بالتحرش الجنسي ومحاولة الإيقاع بها رغم انفصالهما قبل مدة.

وحسب ما كشفت عنه ''دايلي ميل'' أمس الأحد، فقد أوضحت إريكا كانيلا البالغة من العمر 26 عاما، التي فازت بمسابقة ملكة جمال الأرداف في البرازيل، أنها تلقت رسائل مسيئة ومهينة من رونالدو، عندما أنهت علاقتها مع النجم البرتغالي التي استمرت شهرين.

وأضافت كانيلا أنها شعرت بالاستياء من رسائل رونالدو، قائلة: ''لقد توقفت عن الأكل، ولم أستطع النوم، والتزمت البيت ولم أخرج منه حتى الآن''.

‫شوف تيفي

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