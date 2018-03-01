بعد اختفائه عن الأنظار رئيس جماعة تاوجطات يسلم نفسه للأمن ﻿

بعد شهرين من الاختفاء سلم رئيس الجماعة الترابية لتاوجطات المنتمي لحزب العدالة والتنمية، نفسه للسلطات بمفوضية الشرطة وذلك صباح أمس السبت.

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بعد شهرين من الاختفاء سلم رئيس الجماعة الترابية لتاوجطات المنتمي لحزب العدالة والتنمية، نفسه للسلطات بمفوضية الشرطة وذلك صباح أمس السبت.

ويعزى اختفاء رئيس الجماعة الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم الحاجب بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، بسبب رفضه المثول أمام قاضي التحقيق بابتدائية مكناس، لاستئناف التحقيق التفصيلي معه حول اتهامه من طرف شركة للنظافة يربطها بالجماعة الحضرية عقد للتدبير المفوض للنظافة ''باستغلال النفوذ والابتزاز والنصب و الاحتيال'' حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية الصادرة غدا الاثنين.

وتضيف ذات الجريدة أن قاضي التحقيق بابتدائية مكناس الذي أحيل عليه رئيس الجماعة المذكور قد قرر متابعته ونجله في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وكذا تجريدهما من جوازي سفرهما، وبعد استئناف قرار قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة أمرت المحكمة بإلغاء القرار وبمتابعة الرئيس في حالة اعتقال احتياطي على ذمة التحقيق و إيداعه بالسجن المحلي السبب الذي دفع المشتكى به للاختفاء عن الأنظار قبل تسليم نفسه.