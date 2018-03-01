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هذا موعد بث الحلقة الأولى من برنامج لالة لعروسة

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 00:40 هذا موعد بث الحلقة الأولى من برنامج لالة لعروسة | ثقافة و فنون
هذا موعد بث الحلقة الأولى من برنامج لالة لعروسة
يضرب برنامج لالة لعروسة الذي يُبث على القناة الأولى موعدا مع متتبعيه بداية من الأسبوع المقبل وتحديدا يوم السبت ليلا.

شوف تيفي

يضرب برنامج لالة لعروسة الذي يُبث على القناة الأولى موعدا مع متتبعيه بداية من الأسبوع المقبل وتحديدا يوم السبت ليلا.

وشهد البرنامج هذا الموسم عدة تغييرات من بينها تعويض مقدمة البرنامج فاطمة خير بالممثلة الصاعدة صفاء حبيركو وكذا تعويض شخصية « لمسيح » التي قدمها الممثل عبد الصمد مفتاح الخير بدنيا بوطازوت والتي ستقدم فقرة ترفيهية بعنوان « مي يزة ».

وقد عرف أول برايم من برنامج لالة العروسة مشاركة نجم الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، و المغنية سلمى رشيد إلى جانب الفنانة المصرية كارمن سليمان .

‫شوف تيفي

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