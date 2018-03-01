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مسؤولون نافذون في قبضة الدرك الملكي والبحرية الملكية وها علاش

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 00:27 مسؤولون نافذون في قبضة الدرك الملكي والبحرية الملكية وها علاش | حوادث و حقوق
مسؤولون نافذون في قبضة الدرك الملكي والبحرية الملكية وها علاش
أوقفت مصالح البحرية الملكية بواخر تعود رخصها لمسؤولين نافذين يشتبه في دخولها مناطق محظورة للصيد بالإضافة إلى ممارستها أنشطة التهريب بمنطقة الجنوب.

شوف تيفي

أوقفت مصالح البحرية الملكية بواخر تعود رخصها لمسؤولين نافذين يشتبه في دخولها مناطق محظورة للصيد بالإضافة إلى ممارستها أنشطة التهريب بمنطقة الجنوب.

وحسب يومية المساء الصادرة يوم غد الاثنين، فمصالح البحرية الملكية قامت بفتح تحقيق في الموضوع كما قامت بحملة غير مسبوقة بحجز عشرات الزوارق الموريتانية وبعض المحركات المتطورة محيلة الموقوفين على مصالح الدرك الملكي رفقة المحجوزات من أجل تقديمهم للعدالة.

وجاء في نفس اليومية أنه في الوقت الذي تبين أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري التجأ عدد من المهربين إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحور في مختلف النشاطات.

وكشفت اليومية أن سفينة لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قد تحركت لمطاردة قوارب قادمة من المياه الموريتانية محملة بالسجائر المهربة حيث تلقت تعليمات بالتحرك داخل المياه الوطنية المغربية بالجنوب وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع تصل قوة كل واحد منها إلى حوالي 40 حصانا.

ويشار إلى أن البحرية الملكية قد جندت دوريات خاصة لمحاربة بارونات التهريب بالجنوب ، بعد أن استفحل نشاط قوارب تقليدية لتهريب السجائر.

 

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